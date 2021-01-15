Армия меняет стальных коней В 5-й армии, расквартированной в Приморье и на юге Хабаровского края, подвели итоги поступления в войска современных образцов вооружения и военной техники. Кроме того, завершилось формирование новых подразделений, например, танкового батальона в одной из мотострелковых бригад.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, в 2020 году Приморское общевойсковое объединение получило порядка 200 единиц инженерной, автомобильной и бронетехники, средства связи, разведки и целеуказания, беспилотные летательные аппараты. Это позволило долю новейшего вооружения довести до 60 с лишним процентов.

Наиболее заметными образцами стали бронетранспортеры БТР-82АМ, боевые машины пехоты БМП-2М, специальные машины ГАЗ-2330 «Тигр», снегоболотоходы ГАЗ-3344 «Алеут», тяжелые механизированные мосты ТММ-3М2, грузовые четырехосные автомобили КамАЗ–63501 и ряд других наименований. Также активно обновлялось стрелковое и тяжелое оружие – пистолеты, автоматы, пулеметы, гранатометы и снайперские винтовки.

Сейчас личный состав активно осваивает новую технику и пристреливает оружие. С их помощью крупнейшая общевойсковая армия Восточного военного округа укрепит свою мощь для защиты восточных рубежей Родины.

Николай КУТЕНКИХ

Фото с сайта Минобороны РФ