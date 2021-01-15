Памяти адмирала-подводника Новый год начался с печального события – ушел из жизни один из самых уважаемых подводников Советского Союза вице-адмирал Борис Приходько. С его именем связывают период становления атомных подводных сил Краснознаменного Тихоокеанского флота.

Родом прославленный военачальник из степной Украины. Его отец прошел всю Великую Отечественную войну, семья в это время скиталась по разным городам в эвакуации. Воссоединились они уже перед самой Победой. Боевого офицера после войны отправили в Благовещенск готовить новые военные кадры для вооруженных сил страны.

Из Приамурья юный Борис Приходько по комсомольскому набору отправился во Владивосток, поступил в ТОВВМУ им. Адм. Макарова. В училище будущий флотоводец попросился в подводники – ВМФ СССР в начале 60-х годов прирастал атомными подводными крейсерами с баллистическими или крылатыми ракетами на борту.

Борис Федорович служил на дизельных и атомных подводных кораблях ТОФ. Прошел путь от штурмана дизельной подводной лодки в 1960-м до командира АПЛ стратегического назначения в 1974 году.

Окончил несколько спецкурсов и академию с отличием, совершил 14 дальних походов. Был начальником штаба и командиром дивизии. Под его началом 8-я дивизия ТОФ стала лучшим соединением атомных ракетных крейсеров в Военно-морском флоте СССР в 1983 году. В этот же период успешного адмирала назначили заместителем командующего Тихоокеанским флотом по боевой подготовке. В последние годы вице-адмирал Приходько являлся инспектором подводных сил ВМФ Главной инспекции Министерства обороны СССР (1990 г.).

Став военным пенсионером, Борис Федорович активно участвовал в общественной жизни Дальнего Востока. Был первым председателем Ассоциации ветеранов-подводников Тихоокеанского флота и возрожденной общественной организации «Владивостокское морское собрание». Параллельно трудился капитаном-наставником по военно-морской подготовке Дальневосточного морского пароходства.

Борис Приходько награжден именным оружием, многими орденами и медалями СССР, РФ и КНДР. Он прожил 81 год, из которых 57 лет были связаны с подводным флотом.

Прощание с Борисом Приходько состоится сегодня, 15 января, в Доме офицеров флота в 12.00.

Николай КУТЕНКИХ

Фото с сайта Владивостокского морского собрания