Летчики спустились с небес на лед В среду, 13 января, на центральном стадионе села Черниговка стартовал чемпионат 11-й армии ВВС и ПВО по хоккею с шайбой, посвященный памяти Героя Российской Федерации Романа Филипова, сообщили в пресс-службе края.

Это первенство является частью большого ежегодного турнира Восточного военного округа, в котором выступают лучшие команды четырех общевойсковых и одной летной армии, армейского сахалинского корпуса, Тихоокеанского флота и группировки подводных сил на Камчатке. Кстати, тихоокеанцы становились обладателями кубка в 2019 году.

Что касается нынешнего соревнования, то на нем на сей раз выступают пять команд, представляющих разные воинские соединения. Черниговские «Штурмовик» (полк Су-25) и «Вега» (вертолетчики), «Угловские тигры» из Артема, хабаровский «Авиатор» и читинские «Черемушки» (эти три представляют истребительную авиацию). К сожалению, не смогли приехать сильные коллективы из Елизово (истребители) и Украинки (дальняя авиация). Если говорить о «Штурмовике», то в ее составе играл майор Роман Филипов.

Напомним, что он служил в Черниговке и погиб 3 февраля 2018 года при выполнении боевого задания в Сирийской Арабской Республике. Его «Грач» - Су-25СМ был атакован и подбит ракетой из переносного зенитно-ракетного комплекса. Катапультировавшись, летчик оказался в окружении боевиков и с двумя пистолетами «Стечкина» принял неравный бой. Тяжелораненый Роман Филипов максимально подпустил к себе террористов и подорвал гранату с криком: «Это вам за пацанов!» За мужество и героизм майору Роману Филипову посмертно присвоено звание Героя России. Отважного летчика похоронили в его родном городе Воронеже. На месте службы в черниговском полку установлен бюст герою.

Николай КУТЕНКИХ

Фото предоставлено администрацией Черниговского района / primorsky.ru