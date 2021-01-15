На льготные авиаперевозки добавили 5 млрд рублей

Аэрофлот в ближайшее время возобновит продажи билетов по субсидируемым тарифам для жителей Дальневосточного федерального округа.

15 янв. 2021 Электронная версия газеты "Владивосток" №4784 (6489) от 15 янв. 2021

Как сообщается на официальном сайте авиакомпании, правительство выделило на эти цели дополнительные средства, которые позволят увеличить объем льготных пассажирских перевозок. 

В пресс-службе министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики сообщили агентству «Интерфакс», что федеральные власти направят еще 5 млрд рублей на субсидирование авиаперевозок пассажиров на Дальний Восток. Продажи льготных билетов возобновятся в феврале.

Ранее на сайте Аэрофлота сообщалось, что авиакомпания приостанавливает с 13 января бронирование по субсидируемым тарифам на рейсах с Дальнего Востока в центральную часть России и перелеты внутри ДФО в связи с освоением выделенного лимита госсубсидий на перевозки по данным направлениям.

 Продажу льготных авиабилетов Аэрофлот открыл 2 января. Дальневосточники раскупили их за 11 дней.

Напомним, что увеличить субсидии на дальневосточные авиаперевозки Путин призвал в ходе заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в конце 2020 года. Он при этом поручил подумать над расширением перечня категорий граждан, которые могут воспользоваться льготными билетами. Сейчас это только граждане РФ до 23 лет и старше 55 лет (мужчины – старше 60), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.

Отдел новостей «В» 

Фото Алексея ВОРОНИНА