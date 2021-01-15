На льготные авиаперевозки добавили 5 млрд рублей Аэрофлот в ближайшее время возобновит продажи билетов по субсидируемым тарифам для жителей Дальневосточного федерального округа.

Как сообщается на официальном сайте авиакомпании, правительство выделило на эти цели дополнительные средства, которые позволят увеличить объем льготных пассажирских перевозок.

В пресс-службе министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики сообщили агентству «Интерфакс», что федеральные власти направят еще 5 млрд рублей на субсидирование авиаперевозок пассажиров на Дальний Восток. Продажи льготных билетов возобновятся в феврале.

Ранее на сайте Аэрофлота сообщалось, что авиакомпания приостанавливает с 13 января бронирование по субсидируемым тарифам на рейсах с Дальнего Востока в центральную часть России и перелеты внутри ДФО в связи с освоением выделенного лимита госсубсидий на перевозки по данным направлениям.

Продажу льготных авиабилетов Аэрофлот открыл 2 января. Дальневосточники раскупили их за 11 дней.

Напомним, что увеличить субсидии на дальневосточные авиаперевозки Путин призвал в ходе заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в конце 2020 года. Он при этом поручил подумать над расширением перечня категорий граждан, которые могут воспользоваться льготными билетами. Сейчас это только граждане РФ до 23 лет и старше 55 лет (мужчины – старше 60), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА