Молодым мамам доплатят по 19 тысяч рублей Почти 182,8 миллиона рублей планируют направить приморцам в 2021 году на единовременную выплату при рождении первенца, сообщили в пресс-службе края.

Еще 40,8 миллиона рублей предусмотрели в бюджете Приморья на доплату женщинам, которые родили первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет.

Размер единовременной выплаты, которую получают все приморские семьи с первенцами, независимо от дохода, в этом году составит 30,8 тысячи рублей. В региональном министерстве труда и социальной политики добавили, что это два прожиточных минимума (ПМ) на ребенка (во втором квартале 2020 года размер ПМ на ребенка – 15,4 тысячи рублей).

«Размер доплаты женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет, составит 19,2 тысячи рублей. В целом такая семья получает единовременно 50 тысяч рублей», – уточнили специалисты.

Напомним, что единовременная выплата по рождению первого ребенка появилась в 2019 году с началом реализации национального проекта «Демография». В 2020 году получателями меры социальной поддержки стали свыше 4,7 тысячи приморских семей. Доплату по возрасту получили более 1,9 тысячи мам.

Оформить выплату могут абсолютно все семьи с первенцем без предъявления требований к доходам родителей. Важно, чтобы семья проживала в Приморском крае и имела гражданство Российской Федерации.

«Доплата молодым мамам – это дополнительная финансовая помощь, которая вместе с другими мерами поддержки призвана стимулировать молодые семьи на рождение первого ребенка. Стоит напомнить родителям, что подать заявление на выплату нужно в течение шести месяцев со дня рождения ребенка», – комментирует министр Светлана Красицкая.

Сделать это можно с помощью Социального портала Приморского края или обратившись в МФЦ.

Отдел новостей «В»

Фото Александра САФРОНОВА / www.primorsky.ru