Приморцев приглашают стать общественными наблюдателями на ЕГЭ Неравнодушные жители края смогут контролировать процесс выпускных испытаний для учащихся 9 и 11 классов лично в пунктах проведения экзаменов и в режиме онлайн.

Кроме того, как отметили в пресс-службе края, их привлекут во время обработки и проверки работ, а также при рассмотрении апелляций на заседании конфликтной комиссии.

По информации регионального министерства образования, общественным наблюдателем может стать каждый совершеннолетний желающий. Достаточно подать заявление, пройти непродолжительные обучающие курсы – они проводятся в дистанционном или очном формате, а после получить соответствующую аккредитацию, подтвержденную удостоверением.

Прием заявлений и процедура аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей начнется с 1 февраля и завершится за три дня до даты проведения экзамена по соответствующему учебному предмету – ориентировочно 20 мая.

В 2021 году мониторинг проведения государственной итоговой аттестации будет осуществляться ориентировочно с 24 мая по 2 июля в основной период и с 12 июля по 17 июля – в дополнительный.

«Общественное наблюдение имеет высокую социальную значимость, позволяет обеспечить честность и объективность проведения экзаменационной кампании, проконтролировать обеспечение информационной безопасности и создание равных условий сдачи экзамена для каждого выпускника», – подчеркнула министр образования Приморья Наталья Бондаренко.

По вопросам консультации и подачи заявлений всем желающим принять активное участие в мониторинге проведения ГИА необходимо обращаться с февраля в рабочие дни в местное управление образования или министерство образования края по телефону: 8 (423) 245-34-30 или по электронной почте: radchenko_in@primorsky.ru.

Кроме того, можно записаться на личный прием, который осуществляется по адресу: Владивосток, Океанский проспект, 119, кабинет 4.

Отдел новостей «В»

Фото Игоря Новикова / правительство Приморского края