Пятилетка для медицины: в Приморье построят 28 новых объектов С 2021 года начала действовать 5-летняя программа модернизации первичного звена краевого здравоохранения.

О том, какие направления включает в себя программа и какой прогнозируется результат, рассказала в интервью пресс-службе региона министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

– Анастасия Геннадьевна, какие направления прописаны в программе модернизации?

– Программа включает в себя пять основных направлений, нацеленных на изменения и улучшение оказания первичной медицинской помощи во всех населенных пунктах края. Финансирование программы ведется за счет средств федерального бюджета (90 %) и регионального софинансирования (10 %). На три года утвержден бюджет в размере более 4,5 миллиарда рублей.

Первое направление – строительство новых медицинских учреждений. Предстоит много работы. Планируется построить за время реализации программы 28 новых объектов: шесть центральных районных больниц, шесть поликлиник, восемь фельдшерско-акушерских пунктов и восемь врачебных амбулаторий.

На комплексный и выборочный капитальный ремонт заявлено 140 объектов по краю.

Третье направление – это приобретение оборудования в соответствии с порядком оказания медицинской помощи, в том числе для амбулаторного звена и центральных районных больниц. За 5 лет 379 единиц нового медоборудования поступит в медорганизации края, из них 275 единиц – в качестве дооснащения. Будет приобретено 104 единицы «тяжелого» оборудования – КТ, МРТ, УЗИ, рентген-оборудование.

Четвертый пункт программы – обеспечение автотранспортом. В край поступят 343 автомобиля двойного значения – для доставки врачей и фельдшеров к пациентам и доставки пациентов в медорганизации.

И последнее направление, но не менее значимое – повышение кадрового потенциала. В условиях программы заложено, что если идет строительство какого-то нового объекта здравоохранения, то этот объект обязательно должен быть укомплектован врачебным средним медперсоналом.

Предусмотренные программой мероприятия позволят существенно улучшить доступность и качество медицинской помощи в первую очередь жителям сельских населенных пунктов, моногородов, рабочих поселков. Строительство и ремонты медучреждений важны, поскольку изменились санитарные нормы и правила, требования к доступности учреждений для людей с ограниченными возможностями. Все эти новые условия учитывает программа модернизации.

– Можно купить оборудование, построить новую больницу, но без квалифицированного медперсонала пользы не будет. Как решается дефицит медицинских кадров?

– Одним из выводов в период пандемии стало осознание, что самый ценный ресурс медицины – это кадры. Процесс укомплектования и выращивания кадров, к сожалению, длительный. И он имеет всегда отсроченный результат. Те меры соцподдержки для медперсонала, которые приняты в 2018 году на уровне региона, дали свой эффект в 2019 году, они позволили нам в 2020 году выдержать тяжелую нагрузку. Но основной результат мы ожидаем через 3-5 лет, потому что дети должны поступить в учебное заведение, выучиться и прийти работать в медорганизации края.

Мы и сейчас можем говорить про эффективность, поскольку ежегодно целевой набор в медицинские учебные заведения возрастает кратно. В этом году мы увеличили набор во владивостокский базовый медицинский колледж, который готовит фельдшеров и медсестер. Значительно увеличим набор на 2021 учебный год. Ранее мы были лимитированы тем, что учебные площади колледжа не позволяли дополнительно принимать студентов. Теперь в ведение базового колледжа передан целый учебный городок, где раньше размещался морской учебный корпус.

Чтобы обеспечить молодому специалисту достойную зарплату, есть дополнительные стимулирующие выплаты за счет средств краевого бюджета, и они дифференцированы в зависимости от того, в каком районе Приморья трудоустраивается специалист, – в отдаленных районах выплаты больше. Также врачам и медицинским сестрам предоставляется компенсация найма жилья, которая составляет 100 %, для крупных городов – не более 30 тысяч рублей, в малых городах – не более 20 тысяч. В ряде муниципальных районов приняты нормативно-правовые акты, которые позволяют предоставлять служебное жилье.

Кроме того, в прошлом году впервые для медицинских работников было выделено 13 новых квартир во Владивостоке по программе «Коммерческий наем жилья», которую развивает правительство края. Наши медработники переехали в новые благоустроенные квартиры. Стоимость коммерческого найма будет оплачивать медицинская организация, а через полгода проживания работники имеют право оформить льготную ипотеку и выкупить эти квартиры по себестоимости. Эта программа будет развиваться в городах Приморья.

– Насколько наш регион может быть привлекательным для медицинских специалистов других регионов страны?

– В медицинские учреждения края приезжают специалисты из других регионов. Далеко не везде есть такой комплекс мер поддержки, как у нас. В прошлом году интерес был меньше, поскольку все территории страны находились в очень тяжелой эпидситуации. А вот предыдущий год показал, что на эти меры соцподдержки приезжают и из средней полосы России, и из соседних дальневосточных регионов. Мы заинтересованы в том, чтобы медицинские организации Приморья не переманивали друг у друга специалистов, а либо растили своих, либо привлекали из других областей России.

В прошлом году мы разрабатывали комплекс мер об информировании населения других регионов о наших мерах соцподдрежки. В этом году данную работу продолжим.

– Новое оборудование требует и новых навыков от персонала. Есть ли программы обучения?

– Ребята, которые пришли работать в первичное медицинское звено после окончания учебы, могут в полном объеме рассчитывать на поступление в целевую ординатуру, в том числе в медицинских вузах других регионов страны. Это бесплатное для молодого специалиста обучение, его оплачивают либо медорганизация, либо из средств федерального бюджета.

Есть еще возможность получения второй и третьей специальности через первичную подготовку при наличии потребности медицинской организации за счет ее средств. Это широко практикуется в районах с дефицитом врачебного персонала.

Кроме того, в прошлом году мы начали проект «Выше среднего», когда часть врачебных функций может передаваться хорошо обученной медицинской сестре или фельдшеру. В прошлом году пилотная программа была реализована на территории трех муниципалитетов, где кадровая ситуация сложилась таким образом, что врачей мало, а среднего персонала достаточно. Проект направлен на передачу медсестрам следующих функций: наблюдение за хроническими больными, патронаж на дому, раннее выявление онкологических заболеваний, контроль за тем, чтобы пациент дообследовался.

Пилотную программу реализовали специалисты краевого онкодиспансера, базового медицинского колледжа и ТГМУ. Провели обучающие циклы для медсестер и фельдшеров по направлению раннего выявления злокачественных новообразований. Первые результаты мы будем оценивать в марте-апреле и дальше расширять программу. Таким образом сможем меньшим числом врачей охватывать большие группы населения. Особенно там, где речь идет не о сложной диагностике и лечении, а в направлениях диспансерного наблюдения, профосмотров, раннего выявления онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

– Для жителей отдаленных уголков Приморья иногда единственный вариант спасения – санитарная авиация. Будет ли она развиваться?

– Развитие санитарной авиации предусмотрено программой оказания первичной медико-санитарной помощи в рамках национального проекта «Здравоохранение».

В этом году заложены федеральные средства на оплату летных часов в дополнение к региональному финансированию.

Запланировано приобретение двух вертолетов, в том числе для нужд здравоохранения Приморского края. Их принципиальное отличие от имеющегося летного транспорта заключается в том, что они адаптированы для перевозки инфекционных больных, то есть кабина пилота изолирована от пассажирского отсека. В этом году мы увидели, что имеющиеся вертолеты нельзя использовать для перевозки пациентов с инфекционными симптомами, в том числе COVID-19. Новые вертолеты также более вместительные и позволят транспортировать двух пациентов и необходимое количество сопровождающего медицинского персонала.

Также продолжим работу по оснащению вертолетных площадок. Во Владивостоке наметили две точки – на базе перинатального центра и «тысячекоечной» больницы.

А в конце прошлого года завершили строительство вертолетной площадки в Хасанском районе, где в летние месяцы очень большой поток туристов и возможность экстренной транспортировки стоял остро.

– Какими видите результаты программы модернизации здравоохранения Приморья через 5 лет?

– Главный результат – равные условия оказания медицинской помощи жителям крупных городов и отдаленных сельских территорий. Наша задача – сделать так, чтобы доступность медицинской помощи, доступ к современной диагностике и лечению был одинаковым для всех жителей края. Это будет сделано как за счет оснащения медорганизаций первого уровня, так и за счет выстраивания организационной структуры, которая позволит нуждающихся пациентов оперативно выводить в медицинские организации краевого значения.

Отдел новостей «В»

Фото Александра САФРОНОВА /www.primorsky.ru