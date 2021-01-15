Опытные лыжники в восторге, новички в ожидании На Русском появится дополнительная площадка для тех, кто желает приобщиться к популярному зимнему виду спорта

Весело и активно провели владивостокцы старый Новый год. Вечером 13 января на Русском острове состоялся массовый лыжный забег, который собрал больше 200 спортсменов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Лыжная трасса на острове уже успела полюбиться горожанам. Это единственная подобная площадка в пределах Владивостока, к тому же, как уже писал «В», с бесплатным прокатом. Сотни горожан приезжают сюда, чтобы попробовать свои силы в этом виде спорта или отточить мастерство. Массовый забег не стал исключением – поучаствовать в соревнованиях приехали как новички, так и профессионалы. Поприветствовала всех собравшихся начальник управления физической культуры и спорта Юлия Вельбик, которая тоже стала участницей забега.

«Мы постарались сделать нашу лыжню комфортной для всех – с теплыми раздевалками, бесплатным прокатом, освещением. И впервые проводим соревнования именно в вечернее время», - отметила Юлия Вельбик.

Первыми на старт отправились профессионалы. Им предстояло преодолеть три километра на лыжах. Посоревноваться на время прохождения трассы решились 20 человек – не только взрослые, но и дети. А уже спустя 12 минут первые спортсмены пересекли финишную прямую и получили медали.

«Шикарное мероприятие – ночная гонка получилась. Есть свет, много снега, прекрасное настроение и отличное самочувствие. Сам занимаюсь лыжами уже лет 50 и очень рад, что такое место появилось во Владивостоке», - поделился участник соревнований Сергей.

Следом за опытными лыжниками отправились все желающие. Многие стартовали на лыжах всей семьей или с друзьями. Всех участников массового старта на финише ждали сладкие призы.

«В прошлом году впервые встал на лыжи и участвовал в массовом забеге. В этом году здесь стало еще лучше – появилось освещение, много снега. Всем рекомендую – приезжайте, чтобы получить заряд положительных эмоций», – говорит участник соревнований Дмитрий.

На этом череда мероприятий на лыжне не закончится. В ближайшие два месяца здесь планируется провести гонку «Лыжня России», а также массовые забеги, посвященные Дню защитника Отечества, Международному женскому дню и Масленице, которая завершит лыжный сезон.

Вскоре на лыжне также будет организована дополнительная площадка для тренировок новичков. Ближайший мастер-класс для начинающих лыжников запланирован на следующую субботу, 23 января. В планах у управления физической культуры и спорта выделять дополнительное время и для тренировок по ездовому спорту. Обо всех мероприятиях будет сообщено дополнительно.

Лыжная трасса открыта для горожан и гостей Владивостока ежедневно. Воспользоваться бесплатным прокатом можно в будние дни с 12.00 до 19.00, в выходные – с 10.00 до 20.00.

Отдел новостей «В»

Фото Евгения КУЛЕШОВА /www.vlc.ru