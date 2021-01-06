Забытые ласточки народной дипломатии Что увидели и узнали простые американцы, впервые попавшие во Владивосток 30 лет назад

Окончание. Начало в номере за 30 декабря 2020 года

О том, как в декабре 1990-го Владивосток впервые посетила большая делегация народных дипломатов из американского штата Аляска, мы рассказали в последнем в ушедшем году выпуске толстушки «В».

Недельный визит заокеанских гостей в нашу страну проходил в рамках международного проекта «Сибирь – Аляска», организованного Фондом социальных изобретений (ФСИ) СССР. В столице Приморья куратором миссии американцев был Сергей Кириллов, представитель проекта «Сибирь – Аляска», руководитель Молодежного центра «Альтернатива» при райкоме ВЛКСМ Ленинского района Владивостока.

Сегодня – окончание этой истории.

Это был культурный шок

Особое впечатление у визитеров осталось от нескольких встреч с преподавателями и учениками владивостокской средней школы № 14, где преподавала английский язык Елена Щербакова, депутат Ленинского райсовета, помощник Сергея Кириллова. Ребята рассказывали стихи, пели, танцевали. Американцы охотно отвечали на вопросы и даже участвовали в предновогоднем школьном вечере. Благодаря этим встречам старшеклассники получили уникальную разговорную практику, «спикая» с живыми носителями разговорного английского языка. Более того, шестеро американских школьников неделю жили в семьях своих сверстников из 14-й школы.

Около 30 народным дипломатам посчастливилось гостить в русских семьях, где их угощали борщом, пельменями, салом, вареной картошкой, бочковыми огурцами и квашеной капустой. Разумеется, под такое изобилие да под задушевный разговор на столе неизменно появлялась бутылочка «беленькой». А куда же без нее!

Американцы дотошно интересовались повседневной жизнью и бытом своих новых друзей. Они спрашивали, сколько русские зарабатывают, сколько тратят денег на образование, питание и одежду, как часто пьют водку и в каком количестве, есть ли идеологические ограничения со стороны власти, как наши люди относятся к войне в Афганистане и к президенту СССР Михаилу Горбачеву и так далее. Для простых американцев наша страна была терра инкогнита, информацию о которой они черпали из своих официальных СМИ, зачастую враждебно настроенных к Советскому Союзу. Поэтому гостям хотелось как можно больше узнать из первоисточника о жизни homo sovieticus («человек советский») – так иронично граждан СССР называли за рубежом.

Это было незабываемое общение и для русских, и для американцев. Жители города вели себя очень достойно, не бросались на иностранцев, не клянчили жвачку или сувениры.

В то же время неформальное общение с представителями страны вероятного противника, как тогда внушали советским гражданам, для наших соотечественников, детей и взрослых, было психологическим шоком. Как от встречи с инопланетянами. Еще недавно в СССР за контакты с иностранцами можно было попасть под уголовную статью и угодить за колючую проволоку. А тут американцы запросто приехали во Владивосток, и с ними можно свободно общаться, не опасаясь репрессий…

По словам представителей принимающей стороны, американцы тоже получили стресс от увиденного в России. В позитивном смысле.

От нашего стола – вашему

В качестве ответного подарка и в знак признательности за радушие и гостеприимство делегация Аляски устроила в Доме культуры моряков фуршет для жителей Владивостока. Гости выставили на столы бутылки с кока-колой, бутерброды с сыром, колбасой, копченой рыбой, заморские сладости, американский растворимый кофе, орешки и другие деликатесы. Часть продуктов они привезли с собой, часть купили во Владивостоке. Диковинную по тем временам колу наливали в разовые стаканчики, которые американцы тоже привезли с собой.

Для Владивостока, где жители покупали многие продукты либо по талонам, либо по баснословным ценам в коммерческих отделах магазинов, это был шикарный презент. Народу в ДКМ пришло много. Надо ли говорить, что дармовое заокеанское угощение исчезло за несколько минут…

Принимающая сторона организовала для народных дипломатов и участников встречи выступление ансамбля народных танцев «Вихрь» и ансамбля народных инструментов «Вече», состоявшего из студентов и преподавателей Дальневосточного института искусств. Гости с Аляски смотрели концерт с нескрываемым восторгом.

– Многие из американцев играли на различных музыкальных инструментах и хорошо разбирались в музыке. И в то же время я удивлялся, что они не знают песню «Аляска кантри» группы «Шокинг Блю». Я им говорю: в этой песне поется о просторах Аляски, о том, какие там замечательные леса и реки, а вы ее не знаете? «Не знаем», – пожимали плечами наши гости. Для меня это было странно, – вспоминает Сергей Кирилов.

Мост построен. Мост разрушен?

Американцы улетели из Владивостока в Магадан 23 декабря, чтобы успеть домой на Рождество. Они увозили с собой не только хорошие впечатления, но и фотоальбомы и открытки с видами Приморского края и Владивостока, значки, марки, изделия из местного фарфора, расписных матрешек, деревянную посуду, расписанную под хохлому, расшитые русские платки, конфеты «Птичье молоко», советское шампанское, русскую водку, настойки предприятия «Уссурийский бальзам». По словам Сергея Кириллова, при вылете из Магадана таможня жестко проверяла американцев на предмет контрабанды, но обошлось без проблем.

У первого визита народных дипломатов из Америки в наш край было продолжение. Во-первых, жители Владивостока, кто подружился с американцами, установили с Аляской связь по электронной почте. Благодаря чему граждане социалистического (тогда еще) государства могли свободно обмениваться письмами с заокеанскими друзьями. Для того времени это был фантастический информационный и даже политический прорыв. Некоторые владивостокцы до сих пор поддерживают контакты с народными дипломатами «первого созыва».

Во-вторых, в апреле 1991 года 120 (!) жителей Владивостока побывали с ответным визитом на Аляске. И русские дети тоже гостили у своих американских друзей в городе Джуно.

В-третьих, после первого визита народных дипломатов с Аляски между нашими странами начались регулярные обмены школьниками и студентами. Многие стали дружить семьями. Но это уже слова из другой песни…

К сожалению, после недавнего закрытия американского консульства во Владивостоке мост дружеских отношений между нашими странами, построенный народными дипломатами 30 лет назад, оказался разрушен. Общаться с американцами мы еще будем – по Интернету, а вот летать в Штаты – это вряд ли. Как и они к нам. Как будто и не было этих трех десятков лет…

Сергей КОЖИН

Фото предоставлено Сергеем КИРИЛЛОВЫМ