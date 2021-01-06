Добро живет этажом выше Где родился Иисус и почему черти Ирода в ад утащили

«И когда услышал царь Ирод известие о том, что в его земле родится младенец, которому суждено стать царем Земли, испугался он за свою власть. И повелел всех младенцев истребить…»

Эту библейскую историю знают многие. Она тесно связана с другим сюжетом из Библии – историей появления на свет Христа. Именно два этих сюжета традиционно становятся основой представления в рождественском вертепе – особом виде народного театра, возродить который в Приморье решила Виктория Орешкина, актриса кукольного театра.

Со 2 по 8 января Приморский театр кукол приглашает зрителей на «Рождественский вертеп» (6+). Удивительное представление, имеющее более чем 300-летние корни, но в нашей стране в каком-то смысле еще совсем новое…

Все началось в хлеву. Или, может, в пещере

– Рождественский вертеп появился в Европе более 300 лет назад, – рассказывает Виктория Орешкина. – Потом он пришел на Украину и в Белоруссию, а уж оттуда проник в Россию. В разных странах это представление называется по-разному. В Польше – шопка, производное от слова «хлев»: по одной из версий, Христос родился в хлеву для животных. В Белоруссии вертеп назывался батлейкой – это производное от названия Вифлеемской звезды, ведь Христос родился в Вифлееме. Ну а на Западной Украине рождественский народный театр стал называться вертепом, это слово означает «пещера». Еще по одной из версий, Христос родился не в яслях, а в пещере, где пастухи пережидали непогоду вместе со своими волами и овцами. Название «вертеп» прижилось и в России.

Вопреки устоявшемуся мнению вертеп уличные артисты показывали вовсе не для бедной публики. Это было представление для тех, кто может заплатить, людей мещанского сословия, городских жителей – не богатых, но и не бедных. Поэтому, например, в деревнях вертепы выступали редко, чаще в городах…

Постепенно традиция рождественских вертепов прижилась и в России, но затем пришла революция, изменилось все, в том числе и отношение к религии. В СССР даже представить было невозможно театральное или уличное представление на библейский сюжет: какие такие рождественские мистерии? Возрождение традиции вертепов в нашей стране началось уже в нынешнем веке.

И плывут куклы…

– Как вы пришли к идее такого проекта?

– Я давно интересуюсь традициями народного театра. Мой первый проект был посвящен Петрушке («В» рассказывал о нем). Благодаря ему я попала на курсы повышения квалификации по теме «Народный театр кукол» в столицу. Там много рассказывали о вертепе, я очень вдохновилась. Вернулась домой и написала заявление в местное отделение СТД на получение гранта на постановку «Рождественский вертеп». И получила!

Очень помог мне и родной театр, поддержал, включил постановку в репертуар. Вертеп обычно рассчитан на одного или двух-трех актеров. «Рождественский вертеп» мы играем вместе с актером нашего театра Вадимом Копа.

– Расскажите, как устроен сам вертеп.

– Это большой, двухэтажный короб – и декорация, и место действия одновременно, в нем передвигаются куклы. Два этажа – это подобие нашего мира. На нижнем этаже живет, например, злой царь Ирод, на верхнем – ангелы, святое семейство.

Размеры вертепа рассчитываются индивидуально: по высоте – на вытянутую вверх руку артиста, по ширине – на две руки, чтобы один актер мог управлять всеми куклами. В полу сделаны прорези, по которым передвигаются куклы. Помните игру «Настольный хоккей»? Вот чем-то похоже. К слову, плотник, который создавал наш вертеп, больше месяца продумывал вместе со мной конструкцию, чтобы все работало, а потом короб можно было разобрать и хранить до следующего Рождества.

Кукол в вертепе может быть разное количество, у меня 22. Куклы, с одной стороны, должны быть примитивными, поскольку это народный театр, с другой – все же интересными, чтобы юные зрители их рассматривали. Как правило, такая кукла создается из деревяшки, в донышке которой проделывают отверстие и вставляют палку, с ее помощью куклу и передвигают по прорезям. Она движется очень плавно, именно поэтому возникает впечатление, что кукла плывет…

Пусть всегда будет Рождество!

– «Рождественский вертеп» предлагает зрителям мистерию, основанную на двух библейских сказаниях. В первой части это история появления на свет младенца Иисуса и драмы царя Ирода. Во второй – колядки, веселое представление с шутками, песнями – такая дань Рождеству, самому светлому и доброму празднику, чтобы зрители ощутили его дух.

Что касается текста представления, мы взяли за основу аутентичный текст, прописанный в сборниках для народного театра Анны Некрыловой, эксперта в этой области. Но все канонические тексты немного тяжеловаты, поэтому я внесла небольшие изменения, чтобы было понятнее. И добавила представлению театральности (мы все же будем выступать в театре кукол) и образовательную составляющую. Сначала я выхожу как рассказчица, а потом уже появляются куклы.

– На какой возраст рассчитаны ваши представления?

– Мы приглашаем детей от 5-6 лет, желательно вместе с родителями, чтобы они могли объяснить малышам, за что смерть пришла к Ироду, что любое зло будет наказано.

– Можно ли будет увидеть «Рождественский вертеп» снова через год, в следующие праздники?

– Да. Это мой первый вертеп. Но я уже задумала новый, ведь это так интересно. Хотя было непросто освоить саму механику вертепа, управление куклами, там много тонкостей и нюансов, но когда все стало получаться, это просто невероятное чувство.

А еще я подала заявку на фестиваль вертепов «Старый Новый год», он пройдет в Москве в онлайн-формате с 7 по 14 января. Там будут театры из Англии, Польши, Белоруссии, России и даже такие именитые, как театр имени Образцова.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА