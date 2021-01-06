Минная блокада прорвана Через пять лет после окончания Второй мировой тихоокеанцы вызволяли Китай из новой беды

Ровно 70 лет назад, 3 января 1951 года, был успешно завершен длившийся почти год прорыв морской минной блокады Китайской Народной Республики. Не заметить этот юбилей «В» никак не мог: основу группы советских специалистов, участвовавших в этой операции, составляли моряки Тихоокеанского флота.

В тот далекий уже день старший советник военно-морских сил КНР, руководитель группы советских советников контр-адмирал Александр Кузьмин подписал приказ № 1 «О выполнении плана контактного траления устья реки Янцзы и поощрении советских инструкторов». Тем самым было признано благополучное завершение операции по освобождению прибрежной акватории порта Шанхая от якорных и свободно плавающих мин.

Заблокировать и задушить!

Напомним читателям «В», что за год и три месяца до описываемых событий, 1 октября 1949-го, была образована КНР, в стране закончилась гражданская война. Однако ее отголоски еще долго мешали нормальному развитию Китая. Самый крупный по грузообороту в мире (на сегодня) порт Шанхай в устье реки Янцзы был полностью заблокирован многочисленными морскими минами. Причем некоторые из них там находились еще со времен японской оккупации.

В это время Шанхай возвращал себе роль экономического центра на юго-востоке страны, с каждым днем росло его значение как окна для международной торговли и транспортного сообщения с внешним миром. Это очень злило укрывшийся на Тайване Гоминьдан (Консервативную политическую партию Китайской Республики). Поэтому ее руководитель Чан Кайши отдал приказ заблокировать все материковые порты КНР, чтобы, добившись прекращения внешнеторговых связей, ухудшить ее экономическое положение. А заодно отсрочить вторжение НОАК на острова Тайвань и Хайнань и увеличить свои шансы на контрнаступление против молодой республики на материке.

Однако из-за мятежей, вспыхнувших на гоминьдановских кораблях «Чунцин» и «Чанчжи», марионеточный режим уже не осмеливался направить свой военный флот для непосредственного блокирования устья Янцзы. Но и признавать поражения тоже не хотел. Поэтому в январе 1950 года Чан Кайши принял решение прибегнуть к тактике минной блокады своей малой родины (он родился неподалеку от Шанхая).

В районе южного фарватера устья Янцзы были установлены минные поля из нескольких десятков морских мин. Для этого Чан Кайши отправил туда корабли класса «Юнфэн», они, пользуясь слабым состоянием военного флота НОАК, легко проникли в устье Янцзы. Тем самым противникам нового коммунистического режима удалось заблокировать судоходство по этой важнейшей для Китая транспортной артерии.

Ситуация крайне серьезная

Блокада стала серьезнейшей проблемой не только для Шанхая, но и для центральной власти страны. Хотя общее число установленных мин было не слишком большим, минная война оказалась для Пекина совершенно новой и незнакомой угрозой – блокировка устья Янцзы была весьма эффективной мерой для врагов КНР. Она сказалась на снижении объема грузоперевозок в Шанхае, игравшего роль государственного экономического центра, повлияла на жизнь горожан (цены на товары первой необходимости резко поднялись), а также на возможность свободного выхода в море для китайского военного, торгового и рыболовецкого флотов.

Ветеран ВМС КНР Хуан Шэнтянь так описывал в своих воспоминаниях важность операции по разминированию: «Во-первых, каждый месяц блокировки гавани Шанхая не только оказывал влияние на общий валовый доход страны, но и приводил к скачкам цен, что грозило дестабилизацией в обществе. Во-вторых, у нас в Гонконге находилось более 2 млн тонн различных грузов, которые нужно было перевезти через Шанхай на материк: тогда как раз началась Корейская война, и Англия грозила арестовать эти грузы. В-третьих, в южные районы нужно было переправить большой объем промышленных грузов из северной части страны. В-четвертых, блокировка фарватера сказывалась на жизни огромного числа обычных людей, промышлявших рыбной ловлей. Поэтому быстрое устранение минной угрозы было совершенно необходимо.

Постоянно происходили случаи подрыва на минах торговых и рыбацких судов, шедших в Шанхай или из него. В мае подорвался и затонул панамский грузовой пароход «Фуху». 20 июня в том же месте наткнулось на мину и затонуло торговое судно «Сяншань», принадлежавшее зарубежной китайской компании. Затем еще три судна взорвались: 20 июля пароход «Синьхайнин», 16 августа английское торговое судно «Цзинань» и 21 августа пароход «Цзеси». Только «Цзинань» был спасен и отбуксирован на мель, остальные затонули. Гибли люди. Ситуация становилась крайне серьезной».

Своими силами не справиться…

Военный совет Восточного Китая и городской совет Шанхая поручили 3-й полевой армии принять под командование первое военно-морское соединение КНР – Восточный флот ВМС НОАК и в кратчайшие сроки очистить устье Янцзы от мин, обеспечив беспрепятственное судоходство по ее фарватеру.

19 марта 1950 года в Шанхае был сформирован дивизион траления Восточного флота. Командиром был назначен Сунь Гунфэй. Он был талантлив, красив, умен и находчив. Смело бросался в бой и так же смело брался за любую работу. Поэтому от офицеров-соратников по этой военной операции он получил такое же прозвище, какое было некогда у лидера китайской революции Сунь Ятсена – «Пушка Сунь».

Вскоре китайские тральщики начали работу по очистке фарватера на отдельных участках реки. Но работа эта проходила отнюдь не гладко. «Начало работ по тралению вышло неудачным. В тот же день мы стали свидетелями того, как шедший из Гонконга пароход «Сяншань» подорвался на мине и начал медленно тонуть. С гибнущего судна сняли 24 моряка», - вспоминает ветеран флота Жун Чжэньци.

20 апреля дивизион траления приступил к учебным занятиям и подготовительным работам. Но из-за того, что имевшееся у него оборудование плохо подходило для этих задач, за две недели подготовки так и не удалось добиться каких-нибудь результатов. На этом этапе ни одной мины обезвредить не удалось. Более того, среди китайских военных моряков появились раненые.

Вот что Жун Чжэньци позднее написал по этому поводу: «При первых попытках мы применяли способ траления парными кораблями. Десять небольших 25-тонных десантных катеров разбили на пять групп, по два катера в каждой. На каждый катер закреплялся трос от трала, катера расходились на некоторое расстояние и, двигаясь параллельно, тянули погруженный в воду трал. За все время траления не раз вытаскивали обломки сбитых во время войны самолетов и остовы затонувших судов, иные предметы. Один раз подцепили-таки минреп (трос или цепь для крепления якорной морской мины к якорю. – Прим. ред.) от морской мины, но у катеров была недостаточная мощность двигателей, тянущие тросы трала были слишком тонкие, а резак работал слишком плохо. Поэтому перерезать минреп не удалось – только порвали трос. Еще как-то раз трал зацепился за останки затонувшего корабля, в результате трос порвался, с силой отскочил назад и задел матроса на палубе, сломав ему ногу. От этого моральное состояние у всех было крайне удручающим».

Адмирал Чжан Айпин предложил полностью закрыть устье Янцзы для судоходства. Но товарищи из управления по экономике и финансам правительства КНР были категорически против. Поэтому приняли решение ограничиться установкой плавучих знаков, обозначающих опасные для плавания районы. Дивизион траления в кратчайшие сроки разметил границы минного района.

Председатель горсовета Шанхая вместе с председателем правительства КНР Чжоу Энлайем звонили адмиралу Чжан Айпину, справлялись о ходе разминирования и выражали надежду на устранение проблемы в ближайшее время. Одновременно руководство КНР было вынуждено обратиться к руководству Советского Союза с просьбой оказать помощь в разминировании устья Янцзы.

На помощь братскому народу

По данным Центрального архива Минобороны РФ, «по состоянию на июль 1950 года в военно-морских силах КНР находилась группа советских военных советников и инструкторов под руководством старшего советника контр-адмирала Александра Кузьмина». Именно ей поручили разработку и проведение операции по оказанию помощи китайским товарищам.

Решение о направлении советских военных советников в Китай принималось на государственном уровне и оформлялось соответствующими распоряжениями Совета министров СССР. Вот что докладывал Александр Васильевич в середине июля 1950 года начальнику Морского штаба ВМС адмиралу Арсению Головко: «В связи с потерей нескольких судов от подрыва на минах в устье реки Янцзы на подходах к порту Сватоу правительство КНР было вынуждено ввести категорический запрет на плавание в порты Шанхай и Сватоу до тех пор, пока не будет произведено траление и открыт район для плавания».

Как следует из доклада контр-адмирала Кузьмина, ВМС КНР в те годы не были готовы к борьбе с минной опасностью, потому что у них не было «специальных тралящих кораблей, нужных тралов, обученных кадров, плана тральных работ». Доклад был проанализирован, и по приказу командования ВМС СССР уже в начале августа 1950-го из Владивостока в Шанхай доставили 60 комплектов тралов трех разных типов. Оборудование переправили с одной из военных баз ТОФ.

В аппарате адмирала Кузьмина служили 13 военных специалистов, знающих минное и тральное оружие. Их привлекли для руководства тральными работами, распределили по китайским кораблям и в командную группу на берегу.

По мнению Морского штаба ВМС СССР, очищение фарватера реки Янцзы было необходимо и для захода советских торговых судов в Шанхай. Кроме того, эта операция должна была стать хорошей школой для личного состава китайских ВМС в проведении тральных работ и освоении советских образцов трального вооружения.

Советские офицеры обучали китайских коллег всем премудростям противоминной борьбы. Военные моряки КНР в ударном темпе осваивали оборудование – его конструкцию, принцип работы и способы применения. Под руководством наших специалистов пять десантных кораблей морской пехоты американского производства (класса LCI – при Гоминьдане они носили название «Ляньцзы») оперативно переоборудовали в минные тральщики с водоизмещением 385 тонн и скоростью 9-12 узлов. Их особенность состояла в том, что на корме была установлена мощная якорная лебедка, которой можно было тянуть противоминные тралы.

14 сентября удалось завершить модернизацию и ходовые испытания четырех десантных кораблей: «Чэньцзи», «Чжандянь», «Чжоуцунь» и «Цзаочжуан». Позднее к ним присоединился корабль «Гутянь». Группа разминирования, не жалея сил и времени, занималась монтажом и настройкой оборудования, проводились тренировочные занятия. К 20 сентября все подготовительные работы были окончены.

Уже 18 сентября (согласно телеграмме Кузьмина) четыре корабля типа LCI, вооруженные советскими тралами, под руководством наших советников провели пробное траление устья Янцзы. 21 сентября началось общее разминирование фарватера. Командующий Чжан Айпин лично провожал группу, которая вышла в море под руководством офицера Цзэн Гошэна и советских специалистов-минеров.

В процессе траления обнаружилось, что нужно увеличить предполагаемую зону разминирования. В итоге удалось выловить большое количество бесконтактных морских мин.

Уже в конце осени судоходство по реке Янцзы и работа порта Шанхая были восстановлены в полном объеме, хотя работы по тралению продолжались.

Опыт фронтовиков важен и в мирное время

О советских участниках операции известно благодаря наградным документам. Все наши офицеры получили поощрения в виде новых звездочек на погоны или направления на вышестоящую должность, некоторых отправили в академию для дальнейшего обучения.

Вот что сказано в приказе: «За успешное выполнение правительственной задачи, за умелое руководство и передачу своих знаний личному составу тралящих кораблей бригады траления (соединение ВМС КНР. – Прим. авт.) советникам Халееву Михаилу Яковлевичу, Павлову Борису Тимофеевичу, Захарьяну Серопу Мегердычевичу и инструкторам Гусеву, Карманову, Круглову, Лагуткину, Лукину, Музыченко, Петрову, Сукичеву объявлена благодарность».

Первым в документе по праву указан опытнейший минер капитан-лейтенант Михаил Халеев. Он родился в 1913 году. В 20-летнем возрасте по путевке комсомола был направлен на учебу в Высшее военно-морское училище (ВВМУ) имени Фрунзе, после его окончания служил на Черноморском флоте. Участник обороны Севастополя. Руководил личным составом группы минеров при подготовке к использованию нескольких тысяч боевых мин против фашистских кораблей и средств противоминной борьбы. Разработал один из методов борьбы с неконтактными минами противника, применявшийся на протяжении всей войны на всех флотах СССР. В Крыму был ранен. После освобождения Севастополя Михаил Яковлевич организовывал траление различных акваторий от мин противника, руководил разоружением неконтактных мин разных типов, занимался боевой подготовкой минеров и командиров катеров по отработке задач по поиску и уничтожению подводных лодок врага.

В дальнейшем службу проходил на Дальнем Востоке. В августе 1945 года участвовал в высадке десантов на северо-востоке Корейского полуострова, а позже и в тралении акваторий портов Сейсин, Гензан от японских неконтактных мин. С Тихоокеанского флота отправлен на помощь китайским товарищам.

Еще одним советником из числа фронтовиков был Герой Советского Союза старший лейтенант Борис Павлов. Он родился в 1919-м. В 1942 году окончил ВВМУ имени Фрунзе. В боях Великой Отечественной войны участвовал с мая 1942-го. Был командиром звена бригады торпедных катеров Северного флота. Многократно атаковал немецкие конвои, которые занимались снабжением фашистской войсковой группировки в Норвегии. Вместе со своим экипажем потопил два транспорта и два сторожевых корабля противника. За героический бой, который 1 августа 1944 года вели два торпедных катера звена Бориса Павлова против 16 немецких сторожевиков, ему присвоено звание Героя Советского Союза.

С 1950 года - военный советник при штабе ВМС КНР. Помимо разминирования фарватера Янцзы участвовал в подготовке и проведении операции по десантированию частей НОАК на остров Хайнань с целью его освобождения от войск Гоминьдана. После возвращения из Китая окончил Военно-морскую академию. Ушел в запас в 1974 году в звании капитана I ранга…

Вот так и после окончания сражений Второй мировой войны Советский Союз всемерно поддерживал молодую Китайскую Народную Республику, чтобы жизнь братского народа налаживалась как можно скорее. Хотя сама наша страна в те годы только-только восставала из руин…

Справка «В»

С 1950 года в Китае старшим военным советником ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) являлся контр-адмирал (с мая 1961 года – вице-адмирал) Александр Кузьмин, выпускник Высшего военно-морского училища имени Фрунзе. Длительное время служил на Дальнем Востоке. С марта 1944 года участник Великой Отечественной войны. В звании капитана I ранга был командиром бригад торпедных катеров на Северном флоте и на Балтике. Награжден двумя орденами Ленина, тремя - Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, Ушакова 2-й степени, Нахимова 1-й степени, многими медалями.

Сергей ЕРЕМИН, руководитель исторической секции Русского клуба в Харбине, член Русского географического общества, специально для «В»

Автор благодарит за помощь в работе председателя Русского клуба в Даляне Юрия ФИЛИМОНОВА

Фото:

Сюэ Боцина, с сайта images2.imgbox.com, с сайта 35batery.ru, с сайта warheroes.ru