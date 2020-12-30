Ищите Васю в комнате мальчиков Дом-музей семьи Сухановых во Владивостоке по примеру других музеев обзавелся собственным полосатым «хранителем» по имени Василий.

По кошачьему возрасту Вася еще подросток. В учреждении культуры он появился в конце лета маленьким котенком: одна из сотрудниц музея нашла крохотное испуганное существо на автостоянке. С разрешения директора дома-музея Жанны Славинской малыш стал официальным музейным котом – таким же, как Маша в здании музея имени Арсеньева на Светланской, 20 и другие коты, живущие в музейных помещениях на Петра Великого и на улице Арсеньева.

Вася, по словам сотрудников, кот очень сообразительный и деликатный. Сразу освоил лоток, признал, что на диванах и кроватях дома-музея спать не стоит, это все же экспонаты (ему хватает и лежанки в техническом помещении). А вот запрыгнуть на стойку ресепшн, полежать на мягкой скамейке в прихожей – это другое дело. Если Васи долго не видно, сотрудники точно знают, где его искать: в комнате мальчиков на втором этаже. На подоконнике. Он может сидеть там часами и наблюдать за жизнью «за бортом», нежиться на солнышке.

– Вася очень общителен, обожает выйти к посетителям и познакомиться, – говорит методист дома-музея Ирина Лукьяненко. – Огромный интерес проявляет к новым выставкам, везде сует свой любопытный нос.

На корм коту скидываются все сотрудники, многие балуют его особыми вкусняшками. Не отказывается Вася и от угощений, что предлагают посетители. Как говорится, на аппетит не жалуется.

Этот замечательный кот, окрасом напоминающий дикого камышового кота, принес в дом-музей недостающую частичку уюта, истинно домашней атмосферы. Впереди новогодние каникулы, мастер-классы в рамках новой выставки, а значит, и вы сможете познакомиться с Василием. Он уже ждет. Приходите!

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА