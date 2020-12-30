На пороге бьет копытом Бык В праздновании Нового года неизбежно перемешиваются русские и китайские традиции. Именно Китаю мы обязаны появлением на календарях и в сувенирных лавках фигурок с символом наступающего года. А еще советами о том, какие блюда должны быть на столе, какой цвет принесет удачу и как привлечь в дом успех и благополучие.

Как рассказывает профессор кафедры китаеведения Школы региональных и международных исследований ДВФУ Наталья Лебедева, в Китае Новый год имеет и другое название – Праздник Весны. Отмечается он по сельскохозяйственному или лунному календарю. Поэтому, если вы верите, что символ года помогает вам в делах, встречать его в этот раз нужно 12 февраля 2021 года.

– В китайской традиции порядок исчисления времени связан с 12 знаками зодиака, которые носят названия животных 12-летнего «звериного цикла». Бык ассоциируется с темной женской энергией инь. Чтобы Новый год был удачным, к его встрече китайцы начинают готовиться заранее. Необходимо очистить дом от злых духов, провести генеральную уборку, привлечь бога домашнего очага Цзао Вана. Дом украшается специальными новогодними картинами с благопожеланиями. В качестве подарков обычно выбирают украшения, шелковые ткани и еду. Еще очень важно перед праздниками раздать все долги.

Когда все готово, двери дома запечатываются красной бумагой, чтобы счастье не покинуло дом. Наутро бумагу снимают, чтобы впустить благоприятные знамения. Кстати, в день наступления Нового года китайцы не пользуются ножом, так как можно отрезать счастье наступающего года, – говорит профессор.

Мы привыкли верить, что если наступает год «нашего» животного (под знаком которого мы родились), то он принесет нам удачу. В Китае даже есть для этого определение – год Судьбы. Вот только там верят, что люди, чей год наступил, оскорбляют божество времени Тай-Суй. Поэтому их будут ждать неожиданные перемены, испытания и тревоги. Чтобы как-то привлечь к вам удачу в год Судьбы, родные и друзья могут подарить вам что-то красное. И как ни странно, чаще всего это… трусы и носки. А чтобы «затоптать» уже случившиеся неприятности, могут преподнести красные стельки для обуви.

В китайской культуре каждый знак зодиака находится под влиянием одной из пяти стихий: металл, дерево, вода, огонь и земля. В 2021 году наступит время Металлического Быка. Бык – животное своенравное и сильное. Люди, рожденные под этим знаком, очень амбициозны и верят в идеалы, для них важны традиции и семья. А еще бык трудолюбив, активен, популярен и никогда не сидит на месте. Именно такие качества и позволяют «бычкам» достигать поставленных целей в карьере. Для них даже неудачливый год Судьбы станет важным в плане карьерного роста.

Так как символ года – заядлый семьянин, постарайтесь отметить праздник в кругу родных и близких. На новогоднем столе отдайте предпочтение растительной пище и рыбе – в китайской традиции она приносит удачу и благополучие. Завершается праздник запуском фейерверков. В Китае громкими хлопками петард отпугивают злых духов.

Но самое главное – верьте в чудо и удачу. И тогда Бык станет для вас самым счастливым символом года.

Марина ЗУБКО

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