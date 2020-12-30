2021-й: Звезды сулят судьбоносные перемены, светлую полосу и обновление всех аспектов жизни Зодиакальный прогноз на грядущий год представляет руководитель Дальневосточной ассоциации астрологов Александр РЕМПЕЛЬ

ОВНЫ готовы к завершению дел, которым было положено начало в прошлом году. Самым удивительным образом придет понимание многих сложных вопросов, которые прежде вызывали неприятие и даже пугали вас. Ваша жизнь станет более упорядоченной и предсказуемой, а вы сами – гораздо спокойнее. Год может принести материальную стабильность, но одновременно стать определенным испытанием в вопросах, касающихся неких внутренних установок и ориентиров. Для многих это будут вопросы нравственности, отхода от прежних форм отношений и даже смена веры. Очень важные события произойдут в близкородственном кругу. Не исключено семейное торжество судьбоносного характера. На повестке дня будет стоять вопрос переезда или изменения условий проживания кого-то из близких. Профессиональный аспект практически не изменится. Самые значительные перемены произойдут у самых молодых.

ТЕЛЬЦЫ с волнением будут воспринимать любые новшества как в профессиональной сфере, так и в быту. Вам хочется стабильности, предсказуемости во всем. Но ситуация постоянно будет вам напоминать о быстротечности и изменчивости жизненных программ. Вам придется менять внутренние ориентиры, чтобы оказаться в числе тех, кто восприимчив к переменам и готов приспосабливаться к обстоятельствам. Наступающий год привнесет в вашу жизнь новое состояние, часто связанное с действиями старших родственников, их просьбами и поручениями. Многим нужно быть готовыми к хлопотам по оформлению документов и общению с разными инстанциями. Финансовый аспект будет меняться чаще, чем в прошлом году. Расходов станет больше. У многих, особенно у молодых, изменится личная жизнь. Вам не избежать яркой, динамичной влюбленности и, как следствие, изменения социального статуса.

БЛИЗНЕЦЫ в принципе останутся довольны собой и своими успехами. Вы возлагаете большие надежды на свои планы, ваши цели амбициозны. Вы будете гордиться своими приобретениями и достижениями, причем необязательно материального плана. Для некоторых предметом гордости может стать близкий человек. На работе будет много обновлений и интересных предложений. Появится возможность укрепить свои профессиональные позиции, продвинуться в карьере. А если не в ней, то в материальном аспекте. Здесь успех вероятен в увеличении доходности, но путем скрытых манипуляций. Поездки наступающего года будут куда менее активными. Но запланировать их обязательно нужно. Большое влияние на вас окажет человек из прошлого. Вам захочется измениться внешне. Обновление коснется не только гардероба, прически, но и образа в целом. Это будет очень важным, почти судьбоносным ходом.

РАКИ будут последовательными и аккуратными в действиях и высказываниях. Вы ощутите большую ответственность в профессиональной сфере. Работа часто будет требовать большого напряжения сил. От степени вашего мастерства будут зависеть судьбы многих людей. Новый год откроет перед вами значительные перспективы в работе и обозначит возможность выбора, к которому вы стремились долгое время. Сложатся хорошие условия для приобретения недвижимости, подписания контрактов на выгодных условиях. Год благоприятствует обмену опытом и учебе, получению знаний на чужой территории. Все возможные поездки и перемещения будут только личного характера. Может расшириться круг родственников. Не исключено появление в нем нового лица, которое надолго станет одним из главных для вас. Большое значение будут иметь семейные традиции, праздники в родственном кругу.

ЛЬВЫ смогут определить наступающее время как путь борьбы и выхода из-под чужого влияния. Вы будете искать способы подпитки себя как энергетически, так и финансово, станете избирательны в общении, оставив ограниченный круг друзей и родственников, считая, что сейчас доверять другим рискованно. Вы попробуете выстроить свою программу жизни заново. Для кого-то это будет другая работа или даже профессия. Для других – условия жизни и новое партнерство. Звезды сулят долговременность всему, что будет начато в новом году. Придется менять планы ради оказания помощи кому-то из близких. Возможен разрыв отношений с другом или родственником противоположного пола. Финансовый аспект сложный: сами не берите в долг и никому не одалживайте – есть опасность невозвращения средств. Зато покупки будут основательными и выгодными. Область чувств активизирована.

ДЕВЫ выйдут наконец на светлую полосу. У вас было достаточно трудностей в прошлом, чтобы теперь получить желаемое. На златые горы, конечно, надеяться не стоит, но вы увидите результаты своих прошлогодних усилий и поймете свою значимость в известном кругу. У многих улучшится материальный аспект. Скорее всего, он будет связан с наследством или некими усилиями пожилого родственника. Особенную важность приобретут отношения в семье. Не исключено, что увеличится число ее членов. Личная жизнь у вас станет гармоничней. Вспыхнувшие вдруг новые чувства вызовут яркие эмоции. Вполне возможен служебный роман. Вообще, работа у вас будет главенствовать во всех аспектах жизни. Она поможет увеличению дохода, откроет перспективу профессионального роста благодаря курсам повышения квалификации. Главная ваша задача – сохранение того, что имеете.

ВЕСЫ преодолеют некий рубеж и в профессиональной сфере обеспечат себе возможность остаться независимыми, успешными и влиятельными. Возможно назначение на новую должность. Важную роль в вашей жизни будут играть финансы. Их состояние улучшится. В новом году вы будете принимать участие в жизни младших родственников и детей и получите возможность гордиться ими. Возможно участие в соревнованиях или в чем-то вроде кастинга. Многих ждут строительные или реставрационные работы, возможно, капитальный ремонт. Кое у кого возникнет перспектива переезда и почти у всех – возможность интересного путешествия. Окружающие будут завидовать вашему благополучию. А вы будете тосковать по несбывшемуся, об упущенных когда-то возможностях и часто думать о любви. Могут полностью прекратиться отношения с давним другом. Вам захочется проехать по местам детства и юности.

СКОРПИОНЫ вступают в период, когда можно быть самостоятельными и заниматься только тем, что интересно. Это время духовного и интеллектуального роста. Впрочем, материальная сторона жизни тоже не будет отставать. Будете обретать новые знания в рамках своей профессии и даже получите диплом или сертификат. Вокруг будут постоянно происходить события, участие в которых для вас станет престижным. Возрастет ваша притягательность. Окружающие будут стремиться к общению с вами. Состояние вашего здоровья заставит вас тщательно следить за своей физической формой. Возможно долговременное сотрудничество с новыми деловыми партнерами. Для многих работа будет связана с расстояниями, с пересечением границ, оформлением и получением важных документов. Появится возможность гордиться своими достижениями. В личной жизни вас ждут большие перемены.

СТРЕЛЬЦЫ зарекомендуют себя как надежного партнера, способного в любой момент не просто поддержать, а возглавить дело и даже коллектив. Наступающий год для вас – время стабильности и фиксации своих достижений. Почти во всем, чем вы занимаетесь, появится четкость и конкретность. Прежняя неустойчивая ситуация в профессиональной сфере обретет определенность. Не исключены крутые повороты в работе. Укрепится финансовая ситуация. Почти всегда это будет плодом ваших прежних усилий. По причине значительных перемен в жизни кого-то из близких может увеличиться число родственников. Ваши чувства постоянно будут подвергаться испытаниям. Заставит поволноваться кто-то из старших родственников вашего пола. В личной жизни будут постоянно будоражить ваше воображение симпатии извне. Объяснения в любви, страстные отношения – все это еще не ушло из вашей жизни.

КОЗЕРОГИ будут уверены в себе, в своей правоте и правильности поставленных целей. На работе то, что не удастся другим, будет прекрасно решено вами. В наступающем году вы можете получить предложение о сотрудничестве практически от конкурентов. Ситуация потребует от вас выдержки, собранности и в какой-то степени даже геройства. Этот рывок будет удачным для тех, кто честолюбив. Вы будете видеть финансовый интерес в дружеских отношениях. Много времени отнимут поездки и хлопоты по оформлению разрешающих документов. В этом году может быть удачно решен вопрос с недвижимостью. Вы станете хранителем чужой тайны. У представителей старшего поколения может измениться социальный статус. И ваша роль в семье станет более значимой. Не обремененные узами Гименея могут вступить в долгосрочные отношения. Забота о здоровье потребует значительных усилий.

ВОДОЛЕИ будут лишены напускного романтизма и ожидания чуда. Зато у вас появится здоровый скептицизм. И такой подход к работе, к людям поможет вам многие трудности преодолеть играючи. Вы всегда будете на высоте, привлекая к себе повышенное внимание завистливых оппонентов и недобрых конкурентов. Весьма подходящая среда, чтобы не расслабляться. Немало сил и времени отнимет некое давнее дело, связанное с владением имуществом и оформлением судьбоносного документа. В наступающем году вы будете постоянно сталкиваться с новыми людьми, в которых будете угадывать собственные черты и особенности. Влюбленность будет ходить за вами по пятам, не оставляя надежд на спокойное существование. Вы все время будете в гуще людей и событий. Ваш образ станет ярче – именно таким, какими видятся популярные личности, востребованные социальным сообществом.

РЫБЫ не очень-то доверчивы, а потому часто бывают закрытыми и настороженными по отношению к окружающим. Вас могут преследовать фантомы пережитых обид. Работа, в которой прежде вы находили не только материальную выгоду, но и удовольствие и возможность для творческого роста, постепенно будет терять свои яркие краски. Зато у вас появится новое увлечение. В наступающем году постепенно сойдет на нет дружба с известным лицом – вы потеряете интерес ко многому, что прежде связывало вас. Обозначится новый круг общения, который будет для вас более понятен и ценен. Вы будете тщательнее контролировать свои расходы. Значительные события произойдут в семейном кругу. Возможен переезд, изменения в образе жизни старшего родственника, которые коснутся и вас. Укрепятся отношения с младшим членом семьи. Ваши чувства вновь на подъеме.

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