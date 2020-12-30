«Скоро все случится»: Владивосток готов к встрече Нового года На центральной площади приморской столицы зажглась елка, замерз каток и открылись ледяные горки

Воскресным вечером в самом центре Владивостока начал свою работу новогодний городок. Вокруг главной елки устроились ледяные горки, каток и домики с угощениями.

Главной фигурой праздника стал, конечно же, Дед Мороз. Он первым выступил перед горожанами, а затем занял свое место в импровизированном снежном шаре. К небольшой «резиденции» главного волшебника очень быстро выстроилась очередь из детишек. Ребят по одному пускали к Дедушке, чтобы те рассказали о своих мечтах и желаниях, а может, и поделились своими достижениями и хорошими поступками.

Вике и Ангелине из детского творческого объединения «Альбатрос» тоже есть о чем рассказать. Они стали участницами доброй новогодней акции. Воспитанники школы-интерната из Артема писали Деду Морозу письма, а ребята из «Альбатроса» и ВДЦ «Океан» помогали новогоднему волшебнику исполнять их желания.

– Недавно нами был организован утренник в детском доме, мы раздали детям подарки. А сейчас снимаем фильм о нашей акции, чтобы и другие люди начали совершать добрые дела. Мы взяли у Деда Мороза интервью, он поблагодарил нас за доброту и щедрость, пожелал счастья и удачи в наступающем году. А сам он совсем как настоящий! Сразу новогоднее настроение появилось, – говорят девочки.

Кстати, те, кто не смог прибыть на открытие новогоднего городка, могут пообщаться с Дедом Морозом 31 декабря с 18.00 до 20.00.

Красочными и зажигательными были выступления фигуристов на новом катке. Его потом протестировали все желающие. Возле ледовой площадки установлены лавочки и раздевалки. Но еще большей популярностью у детей пользовались ледяные горки. Сейчас их две: одна большая и другая чуть поменьше.

Недалеко от горок разместились снежные фигуры: тут и голова Черномора, и тигр, и сказочный замок. Чуть поодаль стоят елочки от каждого района края. Каждый муниципалитет по-особому наряжал свое новогоднее дерево.

Чтобы праздничное убранство площади радовало посетителей не одну неделю, за порядком строго следят. Чтобы ничего не сломали ненароком, не отломали нос тому же Черномору.

Горожане с интересом рассматривали игрушки на елках, фотографировались с фигурами и богатырями из сказки Пушкина, а в это время на сцене с праздничной программой выступали творческие коллективы. Под веселые песни рядом со сценой зрители начали водить хороводы и просто пританцовывать, чтобы согреться. Для тех же, кто замерз окончательно, на площади начали работу украшенные гирляндами ярмарочные домики с горячим чаем и выпечкой.

– Сегодня все такое яркое, праздничное. Сразу видно, что организаторы постарались, готовились, – делится впечатлениями житель Владивостока Сергей. – Да и выступлений таких в прошлом году не помню. Дочка моя очень рада, уже полчаса с горки ее вытащить не могу. Красота, одним словом! Хочу пожелать всем успехов в Новом году и всего самого доброго!

Так что приходите провожать старый год и встречать Новый (будем надеяться, более радостный), 2021 год на центральную площадь Владивостока. Праздник начнется 31 декабря в 18.00. Гостей ждет насыщенная программа – с песнями, танцами, конкурсами и поздравлениями.

Ровно в 22.00 на центральной площади, сопке Бурачка, на Лермонтова, 81 в Трудовом, в районе Подножья, 24 на Русском острове, на Набережной, 3 в Береговом и в районе Бассейной, 14 на острове Попова запустят праздничный салют.

Марина ЗУБКО

Фото Алексея Воронина