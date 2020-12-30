«Трилитон» помогает сохранять жизни АО «Бетоныч» – завод по производству бетона торговой марки «Трилитон» – продолжает успешное сотрудничество с благотворительным фондом «Сохрани жизнь». В рамках акции «У нас твердый бетон, но доброе сердце» пять рублей с каждого кубометра проданной продукции направляется в помощь детям с онконзаболеваниями.

Средства идут на оплату авиаперелетов, лабораторных исследований, медикаментов и другие нужды.

Особенно важной поддержка «Бетоныча» стала в текущем году. Пандемия ударила по экономике многих предприятий, сократив число благотворителей фонда. В сложное время наличие стабильных якорных спонсоров дает возможность строить планы на будущее.

– Надежное партнерство позволяет нам планировать закупку лекарств, даже с небольшим запасом, – рассказывает Светлана Горковенко, директор фонда «Сохрани жизнь». – Мы очень благодарны руководителям АО «Бетоныч» – это первая компания, которая стала постоянным партнером нашего фонда. В этом году их примеру последовала еще одна компания, надеюсь, присоединятся и другие. Чем больше друзей будет у нашего фонда, тем более качественную помощь мы сможем предложить больным детям.

Наиболее востребованными видами помощи являются приобретение авиабилетов, оплата лабораторных исследований, обследований и оплата необходимых медикаментов, не входящих в субсидируемый государством список.

– Если мы понимаем, что на местном уровне не можем справиться с диагнозом, мы отправляем детей в Москву, в больницу имени Димы Рогачева. Там самые передовые технологии, и порой помощь нужна в срочном порядке, – объясняет Светлана Горковенко. – Тогда билеты покупаются за счет пожертвований «Бетоныча». Нам очень важно это сотрудничество.

Напомним, что благотворительную акцию «У нас твердый бетон, но доброе сердце» АО «Бетоныч» запустил в 2017 году. Приобретая бетон, каждый клиент компании автоматически становится участником доброго дела.

Евгений СИДОРОВ

Фото предоставлено АО «Бетоныч»