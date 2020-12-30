«Тайгер Микс»: год интересных вызовов и расширения возможностей Производитель сухих строительных смесей и асфальта из Владивостока подводит итоги-2020

Резидент свободного порта Владивосток компания «Тайгер Микс», производящая сухие строительные смеси и асфальтовые смеси, завершает столь непростой год с отличными результатами: расширились и ассортимент продукции, и объемы, и география поставок. Молодое и динамично развивающееся предприятие быстро завоевало место на рынке. Секрет прост: упор на качество продукции сразу считывается клиентами.

Шагаем по ДВ

В этом году «Тайгер Микс» показал уверенный рост на рынке ДВ-региона. Все больше и больше потребителей делают свой выбор в пользу местного производителя, предпочитая смеси «Тайгер Микс» привозным.

– В прошлом году мы вывели на рынок несколько новых позиций: ЦПС М300, клеи для плитки, для газо– и пеноблока и другие, – рассказывает Юлия Деньщикова, начальник департамента активных продаж сухих строительных смесей «Тайгер Микс». – В этом году нам удалось возобновить поставки на Сахалин и в Амурскую область. Также мы начали отгрузку сухих смесей со склада в Спасске, что уже успели оценить покупатели из северной части Приморья.

Среди потребителей продукции владивостокского предприятия – объекты жилищного строительства, медицинские учреждения и многие другие, от казино «Шамбала» до верфи «Звезда-ДСМЕ». Также в этом году поставки осуществлялись на городские социально важные объекты: для реставрации подпорной стены в районе остановки общественного транспорта «Молодежная» и сквера на ул. Русской, 48, работы в котором ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Качество – главное конкурентное преимущество продукции «Тайгер Микса». Контроль за ним осуществляется высококвалифицированными специалистами на всех этапах производства – от входящего контроля сырья до испытания готовой продукции на подтверждение соответствия нормативным документам (ГОСТам). Все испытания протоколируются, а с каждой отгрузкой клиенту выдается паспорт качества.

Добавим, что рецептурные составы сухих смесей «Тайгер Микс» разрабатывались заводом с учетом особенностей приморского климата: повышенной влажности, обильных осадков, агрессивной среды.

– Можно сказать, что этот год и для завода «Тайгер Микс», и в целом для проекта «сухие строительные смеси» стал поворотным и знаковым – он позволил нам наметить стратегию дальнейшего развития по расширению производства, – подчеркивает Юлия Деньщикова.

Асфальт из будущего

Знаковым этот год стал и для асфальтобетонного завода (АБЗ) «Тайгер Микс». Деятельность предприятия стартовала в сентябре 2019-го. Соответственно, 2020-й – первый год, когда завод отработал полный строительный сезон.

Сегодня продукцию АБЗ используют в ремонте важнейших объектов, среди которых придомовые территории (по региональной программе «1000 дворов») и крупные городские магистрали (в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги»).

– Мы увеличили поставки по Приморскому краю – наши технологии позволяют доставлять асфальт без потери качественных характеристик в Славянку, Фокино, Вольно-Надеждинское, Партизанск и другие населенные пункты, – рассказывает Игорь Лицов, начальник департамента активных продаж асфальтобетонных смесей.

Более того, в этом году АБЗ начал работать по новому ГОСТу, который еще готовится к внедрению. ГОСТ получил название «Дороги автомобильные. Смеси и асфальтобетон. Технические условия». Уже через три года в стране будут прокладывать трассы только по новым стандартам. Использоваться будут все те же материалы, но в других пропорциях. Так, специалисты решили применять технологию проектирования асфальтобетонных покрытий по методу Superpave, прежде применяемую в США. То есть при составлении смеси будут учитываться нагрузки, климатические условия, геологические особенности местности, условия эксплуатации. При использовании старого ГОСТа эти показатели не учитывались.

– Пока этот ГОСТ не вступил в силу, но в будущем все федеральные программы будут работать только по новому стандарту, – отмечает Игорь Лицов. – Мы шагаем в ногу со временем и в этом году уже поработали по новому стандарту и поставляли такой асфальт на участок федеральной дороги в районе Соловей-Ключ – Раздольное. А в следующем году наши планы такие: продолжать производить качественный асфальт. Будем расширять наши горизонты, увеличивать поставки в край.

Напомним, что АБЗ «Тайгер Микс» был запущен в работу 5 сентября 2019 года. Оборудование для завода поставила швейцарская компания Ammann, являющаяся одной из передовых фирм по оснащению предприятий смесительными установками. Предприятие способно производить до 210 тонн асфальта в час. Продукция АБЗ сертифицирована и соответствует всем необходимым ГОСТам, нормам и правилам. Особое внимание уделяется контролю качества, который осуществляется на всех производственных этапах: от сырья, из которого изготавливается асфальт, до готовой смеси.

Евгений СИДОРОВ

Фото предоставлено ООО «Тайгер Микс»