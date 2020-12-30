Небоскреб номер один Полвека назад в столице Приморья была сдана в эксплуатацию первая на Дальнем Востоке жилая высотка

16-этажный многоквартирный дом на улице Русской, 48 взметнулся в небо на исходе 1970 года. С позиции дня сегодняшнего – малозначительный факт в истории Владивостока. Нынче у нас строят и не такие небоскребы. Но тогда появление такой высотки стало сенсацией даже не краевого, а регионального масштаба. На то время это был единственный жилой дом повышенной этажности в Сибири и на Дальнем Востоке.

Пожарные новострой не приняли

Экспериментальный 16-этажный дом «алма-атинской» серии заложили в год 100-летия со дня рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. Высотка на 126 квартир улучшенной планировки прописалась посреди пустыря на перекрестке улицы Русской и проспекта 100 лет Владивостоку. К тому времени практически все пятиэтажки на Русской уже были заселены.

Возводить первую дальневосточную высотку доверили тресту «Жилстрой-2», а ее стеновые панели и панели межэтажных перекрытий отливали на Владивостокском домостроительном комбинате (ДСК). По словам Владимира Харченко, бывшего в то время главным инженером ДСК, 16-этажку строили ударными темпами – от заколачивания первой сваи под фундамент до подписания акта о сдаче дома в эксплуатацию прошло не более полугода.

Грунт на месте строительства был болотистым, поэтому некоторые сваи приходилось загонять до скального основания, на глубину до 12 метров. А перед получением путевки в жизнь новорожденный дом – для выявления ненормативной усадки и перекоса стен – некоторое время украшали лампочки-маячки. Не дай бог высотка просядет или ее перекосит. Слава богу, пронесло!

А вот пожарные тогда акт приемки здания не подписали. Оказалось, что на тот момент в городе не было автоматических выдвижных лестниц, способных подняться на высоту 16-го этажа. Сегодня этой проблемы не существует.

Новострой на Русской, 48 сдали в декабре 1970 года. И к нему сразу же прилип ярлык «элитный». Напомним, что во времена застройки Владивостока хрущевками планировка этой высотки напоминала кадры из заграничных фильмов о «красивой жизни капиталистов». Во-первых, в доме были только двух– и трехкомнатные квартиры с большими кухнями, без проходных комнат и с лоджией в каждой комнате. Во-вторых, во всех квартирах был паркет, а на кухнях – кафель.

После 16-этажки на Русской точно такие же дома выросли на улицах Аллилуева и Жигура, но уже без «буржуйских излишеств».

Кроме того, в столице Приморья это был первый жилой дом с двумя лифтами – грузовым и пассажирским. Правда, в первые месяцы после сдачи лифты стояли. Представляете, каково было новоселам с 15-16-го этажей, да и с тех, что чуток пониже? Жуткое дело!

Перекроить под «коммуналки»!

Старожилы первой высотки рассказывали корреспонденту «В»: пока в 2000 году на дверях подъездов не установили кодовые замки, их дом был «приютом» для бомжей, беспризорников, а также Меккой для любителей прокатиться на лифте и поглазеть на окрестности с высоты птичьего полета. В советское время сюда специально заворачивали экскурсионные автобусы с пионерами из глубинки. Чтобы сельская ребятня могла познакомиться с экзотическим транспортным средством – лифтом.

– Дети возвращались из цирка или с экскурсий и заезжали к нам. В выходные дни или в школьные каникулы это был какой-то кошмар. Лифты были постоянно заняты, и наши старики не могли выйти на улицу, – вспоминали первопоселенцы высотки.

Если верить местному фольклору, то перед сдачей дома в эксплуатацию некий большой начальник из крайисполкома предложил перекроить уютные квартиры 16-этажки под… коммуналки, чтобы увеличить поголовье осчастливленных граждан на метр жилой площади. Хорошо, что строители не прониклись этой идеей. Иначе здесь был бы муравейник, как в песне Владимира Высоцкого: «На 48 комнаток всего одна уборная». Позже, поселившись в этом «элитном» доме, чиновник открещивался от своего «рацпредложения».

Трусы и лифчики не сушить!

Основное заселение высотки проходило с декабря 1970 года по декабрь 1971-го. Первыми новоселами были офицеры штаба морской авиации ТОФ, советские и партийные работники городского и районного масштабов, а также простые смертные: строители, инженеры проектных институтов, учителя, воспитатели детсадов, сотрудники санэпидстанции, электрики и т.д. Многие получили ордера благодаря сносу ветхого жилья. Среди новоселов была доцент кафедры истории КПСС Дальневосточного политехнического института Маргарита Евгеньевна Огурцова. Она поселилась здесь 24 февраля 1971 года.

За 50 лет население 16-этажки обновилось почти на 98 %. «Иных уж нет, а те далече». Военные, дослужившись до пенсии, продавали квартиры и уезжали на запад России. В июле 2004 года ушел из жизни прораб Анатолий Иванович Трошкинев, возводивший этот дом и живший в нем. Без малого 30 лет прожил здесь Михаил Николаевич Шульга, в 70-х – председатель Советского райисполкома. Он тоже ушел из жизни в начале 2000-х.

В 1982 году наша 16-этажка прославилась на весь Союз, попав на открытку, выпущенную Министерством связи СССР тиражом 200 тысяч экземпляров. В те годы дом на Русской, 48 был своеобразным символом Владивостока, как ростральная колонна на въезде в город или памятник борцам за власть Советов. И одновременно… бельмом на глазу.

Здешние новоселы с первых дней познали, каково жить в «элитной» высотке у всех на виду. Чтобы не портить фасад, его жильцам категорически запрещалось стеклить лоджии и развешивать на них какую-либо одежду, особенно нижнее белье. Граждане сушили рубашки, трусы, бюстгальтеры на придомовой площадке, где исподнее чуть ли не каждый день воровали. Жильцы, конечно, матерились, но идти против запрета – себе дороже. Трусы и лифчики того не стоят. Потому что помимо денежного штрафа можно было запросто прослыть антисоветчиком.

Многие горожане наверняка помнят, как в начале 80-х образцовый дом украшали лозунг «Слава орденоносному Владивостоку!», огромный орден Октябрьской Революции и рекламная вывеска «Летайте самолетами «Аэрофлота»!» (хотя иных авиакомпаний в СССР тогда не было). Весной 1984 года тяжелую рекламу ураганным ветром сорвало с крыши. Жильцы рассказывали, что железный «Аэрофлот», царапая стену, падал с жутким грохотом. Многие тогда подумали, что это землетрясение. Дело было днем, и лишь по счастливой случайности обошлось без жертв.

Прыгнуть в бездну

Увы, беды не миновали экспериментальную высотку, как и обычные серийные дома. Старожилы вспоминают, что здесь произошло несколько небольших возгораний и один сильный пожар на 11-м этаже. По слухам, ЧП случилось из-за забытой на плитке кастрюли с вареньем. Слава богу, брандмейстеры подъехали вовремя. А еще в конце 90-х на третьем этаже взорвался телевизор, но квартира тогда не пострадала.

Ко всему «элитный» дом сразу после сдачи в эксплуатацию облюбовали суицидники. В народе его даже прозвали «домом самоубийц». Но первый несчастный случай произошел здесь еще во время строительства: с 13-го этажа сорвался монтажник.

По данным полиции, за всю историю высотки здесь было совершено 12 суицидов. Причем все самоубийцы жили в других домах, а одна девушка, чтобы свести счеты с жизнью, даже приехала из пригорода.

Как рассказал «В» ветеран МВД подполковник милиции Николай Сухомлинов, дом № 48 на Русской доставлял немало хлопот сотрудникам уголовного розыска Советского РОВД, где он тогда работал. По его словам, операм приходилось расследовать каждый полет человека в бездну, чтобы установить, убийство это или суицид.

Так, в начале 2000-х с 15-го этажа выбросился пенсионер. Вроде бы из-за неизлечимой болезни. Между тем у милиции была версия, что пожилому мужчине помогли уйти на тот свет. Но она не подтвердилась. Последний раз в связи с этим 16-этажка прогремела в прессе в июне 2005 года. Тогда консьержка помешала 23-летнему ревнивцу сбросить с крыши девушку…

Сегодня первая высотка Владивостока – обычный жилой дом, каких много в городе. Проезжая или проходя мимо нее, жители и гости города даже не подозревают, что этому красивому и современному дому исполнилось полвека.

Сергей КОЖИН

Фото:

Алексея ВОРОНИНА, Юрия Муравина