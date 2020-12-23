Дарите детям фрукты – это очень полезно Каждую неделю звездные гости вместе с ведущей Анной Бережной и приглашенным шеф-поваром готовят блюдо из ресторанного меню, рецепт которого адаптирован под домашние условия. Вы без труда сможете приготовить такое блюдо сами.

Гость программы сегодня – Александр Захаров, основатель благотворительного проекта «Подари фрукты детям». Кулинарный наставник – шеф-повар Антон Терентьев.

– Александр, как возникла идея благотворительного проекта «Подари фрукты детям»?

– Началось все с того, что мне довелось работать в Следственном комитете (СК), защищать интересы несовершеннолетних. Тогда я столкнулся с тем, что в каждом населенном пункте есть семьи, которые находятся в очень сложной материальной ситуации. И, уже уйдя из СК, я понял, что мне следует им помогать, потому что общество не знает о них. А если кто-то узнает, вряд ли получится им помочь, поскольку люди просто не знают, как с ними контактировать. Мы начали с легких шагов: стали собирать фрукты, потому что фрукты – это объективно полезно, отвозить их детям из малообеспеченных семей. Потом стали привозить фрукты детям-инвалидам. Далее начали организовывать целевые сборы, например, канцелярию к 1 сентября. И я хочу сказать: необязательно быть большим благотворительным фондом, чтобы помогать.

– Расскажите о замечательной предновогодней акции «Письмо Деду Морозу».

– В первый раз мы запустили эту акцию три года назад в пилотном режиме. Собрали у детей из общества инвалидов «Милосердие» письма, в которых они писали Деду Морозу о себе и о том, что они хотели бы получить на Новый год. И предложили нашим подписчикам взять эти послания себе – мы публикуем письмо, а любой человек пишет в комментарии: «Забираю». Так можно исполнить новогоднее пожелание ребенка. Акция пользуется серьезным спросом: в первый год у нас было около 20 писем, на следующий год – 120, в этом году, думаю, отработаем порядка 130 писем. Благодаря этой акции у нас появились друзья – коллектив Владивостокской таможни. Они забирают письма и раздают среди коллег. Писем 30 мы проведем через «Инстаграм», а около 100 заберут таможенники – это очень большая поддержка!

– Какие еще акции в рамках проекта проводите?

– Да, основное направление проекта – сбор фруктов. Но и другие целевые сборы стали его неотъемлемой частью. И новогодняя акция у нас заключается не только в сборе писем Деду Морозу, но и в сборе игрушек. Это позволяет нам увеличить количество детей, которым мы можем помочь. Кроме того, мы пока можем охватить не все города, поэтому иногда передаем игрушки в близлежащие точки Приморья. Мы передаем подарки заблаговременно, чтобы родители могли подготовиться и положить их под елку. Стараемся подарки украшать, чтобы все было красиво. Принять участие в акции может каждый, нужно просто принести игрушку в точку сбора по адресу: Океанский проспект, 110 (магазин «Олимп»). На входе расположена красивая зона, куда вы можете положить свой подарок.

Декабрьский мандариновый кекс

ИНГРЕДИЕНТЫ

Яйцо – 3 шт.

Масло сливочное 82,5 % – 70 г

Мука ореховая – 240 г

Мука пшеничная – 80 г

Имбирь – 2 см

Разрыхлитель – 3 г

Мандарины – 200 г

Сахар – 200 г

Мандарины для декора – 3 шт.

Сахарная пудра – 10 г

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

ШАГ 1. Мандарины очищаем от кожуры (должно остаться примерно 200 г), заливаем водой в сотейнике. Ставим на плиту и варим до того, как мандарины станут мягкими.

ШАГ 2. Пару сантиметров имбиря очищаем от кожуры и натираем на терке, убирая волокна.

ШАГ 3. Сливаем воду из сотейника и пробиваем мандарины блендером в пюре.

ШАГ 4. Яйца взбиваем с сахаром на максимальной скорости миксера до пышной белоснежной пены.

ШАГ 5. Добавляем в яичную пену мандариновое пюре и имбирь, перемешиваем, затем – растопленное сливочное масло.

ШАГ 6. Добавляем муку пшеничную и ореховую и хорошо промешиваем тесто до однородного состояния лопаткой.

ШАГ 7. Переливаем тесто в форму (16-18 см). Выпекаем при температуре 160 градусов около часа.

ШАГ 8. Пока кекс печется, делаем декор. Чистим пару маленьких мандаринов, разделяем на дольки. Варим простой сироп из сахара и воды (по 60 г). Добавляем туда нарезанные мандарины.

ШАГ 9. Готовый кекс поливаем сахарным сиропом, украшаем кусочками мандаринов и сахарной пудрой.

Партнеры проекта «8 вкусов»

Справка

Проект «Подари фрукты детям» уже 4 года помогает детям из нуждающихся семей и детям-инвалидам. Помимо Владивостока открыты филиалы в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Комсомольске-на-Амуре, Улан-Удэ, Хабаровске, Уссурийске.

Полностью интервью смотрите в среду в 20.30 на 8 канале.

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