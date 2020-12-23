Дайте художнику краски и… вату!
Красота, читатель, верно? Такие игрушки – а ведь они из самой простой, даже неотбеленной ваты сделаны – и на елку ставить жалко…
Ах, мастерицы приморские, вот как умеют – сколько мельчайших деталей в каждой фигурке продумано, какие разные выражения лиц, какие костюмы!
«В» уже рассказывал о выставке «Игрушки из подушки» (6+), что проходит в Доме-музее семьи Сухановых. Там можно увидеть игрушки из ваты, сделанные в середине прошлого века советскими артелями, и современные изделия приморских мастериц, возрождающих это, казалось, забытое искусство: как из ваты, клея, проволоки и краски сотворить такую красоту.
Любуйтесь! И не забудьте сходить на выставку.
Любовь БЕРЧАНСКАЯ
Фото Алексея Воронина