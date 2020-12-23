Не ждите Деда Мороза. Станьте им сами! Неравнодушных приморцев приглашают примерить роль зимнего волшебника в рамках акции «Новый год – в каждый дом»

В преддверии новогодних торжеств Приморье присоединилось к целому ряду всероссийских праздничных акций. Цель каждой из них – подарить ощущение волшебства участникам и способствовать исполнению желаний самых юных приморцев, уточняет пресс-служба регионального правительства.

Так, в крае уже состоялась акция «Елка желаний», которая ежегодно проводится в рамках всероссийского благотворительного проекта «Мечтай со мной». Инициативу ранее поддержал президент России Владимир Путин. В преддверии Нового года представители органов исполнительной и законодательной власти, местного самоуправления, делового сообщества и общественных организаций исполняют самые заветные желания детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят из малообеспеченных семей.

Благотворители узнают о том, чего хотят ребята, из посланий, которые спрятаны в шарах на новогодней елке.

В рамках акции «Елка желаний» в декабре губернатор Приморья Олег Кожемяко узнал о желании пятилетней Иры из Владивостока, которая мечтает о кукольном домике, и 13-летнего Виталия из Артема – он хочет складной самокат с амортизаторами и ручным тормозом. Мечты юных жителей края исполнятся в скором времени.

Еще одна интересная акция – «Новогодние окна» – способна подарить праздничное настроение всем независимо от возраста и места жительства.

– Приморцам предлагают украсить окна своих домов, рабочих помещений наклейками и рисунками зимней тематики. Можно нарисовать или прикрепить на любой поверхности Деда Мороза, снеговика, снежинку или другие символы предстоящего Нового года, – поясняет начальник отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования Приморья Наталья Гришина.

Акция «Тележки добра» действует на территории страны с весны 2020 года. Посетителям супермаркетов предлагается приобретать новогодние подарки, продукты питания, в том числе сладости, и безвозмездно оставлять их в специальных корзинах у кассы, где их смогут взять нуждающиеся граждане.

– На данный момент в акции «Тележки добра» по всей стране приняли участие около 1800 продуктовых супермаркетов и магазинов. Оказана помощь 20 тысячам нуждающихся семей, – подчеркивает заместитель директора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко.

В рамках акции «Новый год – в каждый дом» волонтеры поздравят детей медицинских работников по всему краю. Заявку на поздравление от главного зимнего волшебника можно оставить на официальном сайте проекта в разделе «Получить поздравление от Деда Мороза».

– В Приморье уже стартовала регистрация для волонтеров, которые готовы перевоплотиться в Деда Мороза в преддверии зимних праздников и подарить незабываемые впечатления ребятам, – рассказывает заместитель директора АНО «Центр содействия развитию молодежи Приморского края» Марина Баженова.

Также отмечается, что дополнительной мотивацией для участия в благотворительной акции для приморцев может стать конкурс «Волонтер – Дед Мороз года», в рамках которого будет выбран лучший доброволец со всей России, исполнявший обязанности главного героя предстоящих праздников.

Кроме того, в рамках акции «Новый год – в каждый дом» желающие могут помочь подарками для детей из малоимущих семей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

– Мы приглашаем к участию в этой доброй акции всех неравнодушных жителей Приморья и целые организации, которые заинтересованы в том, чтобы подарить волшебство детям. Заявки уже принимаются на официальном сайте проекта «Новый год – в каждый дом», – уточняет Ольга Ивченко.

Во многих акциях можно поучаствовать прямо из дома. Так, благодаря акции «ЕлкаАрт» каждый двор может превратиться в необычное творческое пространство. Желающим предлагают по-праздничному нарядить растущие рядом с домами деревья, сфотографировать их и выложить снимок в социальные сети с хэштегом #ЕлкаАрт.

В рамках акции «Спасибо» жителям края предлагают записать теплое видеообращение к тем, кому они по-настоящему благодарны. Это могут быть родители, близкие люди, соседи, врачи или педагоги – любой человек из вашего окружения. Ролик нужно выложить в социальные сети с хештегом #спасибо2020 и историей о том, почему он появился.

Участникам акции «Новогоднее чудо для каждого» нужно сделать своими руками поздравительные новогодние открытки. Карточку обязательно следует подписать от руки и подарить близкому человеку, сфотографировав перед этим и выложив снимок в социальных сетях с хештегом #чудодлякаждого.

Согласно правилам акции «Пусть эта елочка радует нас!» участникам предлагается придумать самое оригинальное украшение для главного символа предстоящих праздников. В оформлении можно использовать любые материалы. Само новогоднее дерево также может быть создано автором и по виду отличаться от прототипа. Работу необходимо сфотографировать и выложить в социальные сети с хештегом #елочкановогогода.

Отдел новостей «В»

Фото:

Алексея ВОРОНИНА, Игоря НОВИКОВА / правительство ПК