Алексей Сысоев: «Добрые дела надо делать вместе, а не вместо» Генеральный директор ГК «Востокцемент» подвел итоги 2020 года

Уходящий год был богат на события мирового масштаба и негативного оттенка: пандемия, различные конфликты, сложности в экономике… Тем приятнее осознавать, что в этой картине есть просветы и что даже в кризисное время остается пространство для добрых дел.

Компания «Востокцемент» – один из главных поставщиков белой краски на это полотно. У каждого из пяти заводов, входящих в холдинг, есть длинный список благотворительных проектов, которые удалось осуществить. Медицина, спорт, культура, дороги, социальные объекты, библиотеки, выпуск книг – лишь часть направлений. Продолжать можно долго.

Важно, что принципы работы «Востокцемента» работают и в области социальной поддержки. Все проекты сопровождаются от начала и до конца. То есть до победного результата. Не просто выделить средства, материалы, технику, а проконтролировать, чтобы все это принесло пользу. Об этом и о том, где находится золотая середина между коммерческой составляющей и меценатством, рассказывает Алексей Сысоев, генеральный директор группы компаний «Востокцемент».

Видишь, что можешь помочь, – помоги

– Алексей Николаевич, «Востокцемент» – социально ответственная компания и на протяжении долгих лет подтверждает этот статус реальными добрыми делами. Именно на эту тему бы хотелось поговорить в наше непростое время.

– Тема очень интересная и, по сути, огромная. Что понимается под добрыми делами? Помогли, например, муниципалитету дорогу сделать. Доброе дело? Да. Помогли больнице, школе, спортивной секции, памятник восстановили – тоже доброе дело. Плюс, конечно, добрые дела должны создаваться не по чьей-то указке, как дань моде или традиции, а по принципу «видишь, что можешь помочь, – помоги».

А вот переход «Спасскцемента» на газ – это коммерческая история или доброе дело? Факт в том, что одновременно и то, и другое. Для финансистов это совсем другая экономическая составляющая, другая цена на топливо. А для работников завода? Раньше был уголь. Мы знаем, что это такое. Завод потреблял в сутки тысячу тонн угля, за трое суток – целый состав. Теперь этот аспект ушел. Там, где раньше была пыль, сегодня – белый снег. Чище стало и на производстве, и в городе, и в квартирах. Это разве не доброе дело?

Нет такого бизнеса, который бы зарабатывал деньги с целью пустить их все на благотворительность. Такая схема недальновидна и быстро изживет себя. Должна быть определенная пропорция. Часть заработанных средств необходимо направить на развитие бизнеса, на благосостояние своих работников. К тому же нельзя замещать работу органов исполнительной и муниципальной власти. Можно только в чем-то помогать. И лучший вариант здесь – совместная работа.

– С чего в компании начинается благотворительный или спонсорский проект?

– Каждый проект – отдельная история. В первую очередь мы готовы помогать тем ресурсом, который у нас есть: цемент, щебень, отсев. И на территориях, где присутствуем. Поступает, например, просьба от муниципалитета: есть дорога, по ней идет автобусный маршрут, дети ездят в школу, необходимо восстановить. Ну нет в бюджете денег на нее, не заложено на этот год. А у нас есть отсев, щебень, грейдер, самосвал. Конечно, почему бы не помочь. Например, в течение года «Спасскцемент» оказывал поддержку стройматериалами и техникой администрациям Спасска-Дальнего и Спасского района, Краснокутскому и Прохорскому поселениям, школам, больницам и еще многим учреждениям и организациям. Теплоозерский цементный завод оказывает такую же помощь в поселке Теплоозерске, ВБЩЗ – во Владивостоке, ДСЗ помогает поселку Заводскому и так далее.

А поддержка спорта? В каждом муниципалитете есть отдел, занимающийся развитием спорта. Выделяются средства, создаются новые спортплощадки. Это хорошо. Но есть еще спортивные команды. И не всегда у муниципалитета хватает средств на должное обмундирование, организацию командных сборов и прочие расходы.

В Спасске-Дальнем мы оказали поддержку футбольной команде «Цементник», отделению бокса, секции легкой атлетики, хоккейной команде. Причем не просто даем деньги. Мы создали некоммерческое партнерство «Спортивно-оздоровительный клуб «Цементник». Как положено, со всей необходимой документацией, бухгалтером. Все средства перечисляем официально, с них платятся налоги, ведется четкий контроль, чтобы все спонсоры точно знали, на что идут их деньги. Мы не ставим себе цель быть единственными спонсорами. Наоборот, хотим, чтобы наш пример привлекал внимание как можно большего числа меценатов.

Благим делам нужно планирование

– Другими словами, контроль результатов, как и в вашей профессиональной сфере, обязателен?

– Люди скажут вам спасибо не тогда, когда вы ответили на их просьбу и выделили средства, а когда их просьба претворилась в жизнь.

Одним из самых масштабных благотворительных проектов в этом году для нас было благоустройство (а по сути – реконструкция) территории СПИД-центра во Владивостоке. Во время пандемии учреждение расширило функционал и вышло на передовую борьбы с коронавирусной инфекцией. Ежедневно здесь проводят тестирование на ковид сотни жителей со всего Приморья.

На мой взгляд, это яркая иллюстрация, каков должен быть подход к добрым делам. Во-первых, объект был выбран совместно с представителями министерства здравоохранения края. Во-вторых, детали – что конкретно необходимо сделать – мы согласовали с главврачом. В-третьих, был проведен огромный объем работ. Это и асфальтирование, и возведение подпорной стенки, и отмостка, которая отсутствовала в первоначальном плане. Но мы видели, что без нее подтопление фундамента в период дождей не исчезнет. Поэтому отмостка была включена в перечень. И, наконец, совместно с сотрудниками СПИД-центра мы контролировали каждый этап выполнения работ. Допущенные подрядчиком недочеты были им исправлены. Только после этого проект был принят, и в итоге у нас все получилось. Довольными остались и пациенты, и персонал. Ну и мы сами, конечно.

В октябре «Спасскцемент» помог спасской больнице, где открылся ковидный госпиталь, закупив у фабрики «Восток» простыни для новых коечных мест. Сейчас там стоит другая задача. Впереди новогодние праздники. Для обычных граждан – выходные. Для врачей – настоящая головная боль. Магазины, банки, столовые – все будет работать в ограниченном режиме. Прорабатываем план действий с главврачом. Продумываем, как будут доставлять персонал. Возможно, выделим специальный автобус. Как будет организовано горячее питание? Да, есть кухня, но она рассчитана только на пациентов. Значит, надо продуктами помочь.

Не остался в стороне и «Якутцемент», который ежегодно оказывает помощь медикам улуса и республики, направляя средства на приобретение оборудования, оснащение сельских больниц, ремонт и строительство объектов здравоохранения. В начале пандемии, когда был дефицит средств индивидуальной защиты, завод закупил и передал для врачей, работающих на передовой, медицинские маски. В августе были направлены средства в Якутскую республиканскую больницу для приобретения медицинского инвентаря в отделение для тяжелобольных. В ноябре завод перечислил средства на приобретение экспресс-тестов. Их использование, особенно в отдаленных наслегах, поможет спасти жизни людей старшего поколения и страдающих хроническими заболеваниями.

– Из этих историй видно, что есть ситуации, когда «Востокцемент» не отвечает на чью-либо просьбу о помощи, а действует по собственной инициативе.

– Яркий пример – благоустройство парка в Теплоозерске. Не было никакой петиции, чтобы мы взяли кураторство над парком и начали что-то там делать. Да, мы не обещали, что сделаем объект таким, каким он был в советское время. Но посмотрите: в прошлом году заасфальтировали несколько дорожек, в этом году – еще одну. Восстановили и запустили фонтан, не работавший долгие годы. Воркаут-площадку установили. Более того, мы продумали план дальнейшего благоустройства. Знаем наперед, где и что сделаем, какую еще дорожку заасфальтируем и так далее.

Сеять добро лучше на родной земле

– В этом году в списке добрых дел компании появилось новое направление – участие в проектах издания книг…

– Есть люди, которым не хватает средств и возможностей издать книгу самостоятельно. Важное замечание: книгу, достойную того, чтобы ее взял в руки читатель. К нам обратились такие авторы из регионов нашего присутствия. Например, приморец Евгений Хамов написал краеведческую книгу «Пешком по Спасской земле». Он настоящий фанат своего дела. Прошел по следам путешественника Владимира Арсеньева. Конечно, мы помогли. С нашей поддержкой готовится выйти в свет «Книга памяти», посвященная судьбам владивостокцев, кому выпало пережить все тяготы и испытания в блокадном Ленинграде. Это не художественная, не коммерческая, но очень важная литература, и мы рады проложить ее путь к широкому читателю.

Кстати, «Востокцемент» поддерживает и библиотечное дело. На «Спасскцементе» есть заводская библиотека. Даже больше городской. У нее более 700 подписчиков, огромный и постоянно обновляемый книжный фонд. Там проходят встречи с детьми, тематические праздники. Там же мы поставили компьютеры, чтобы обучать старшее поколение основам компьютерной грамотности.

Оказываем поддержку и музейному делу. История музея «Спасскцемента» вдохновила другие наши предприятия. В следующем году в Мохсоголлохе к 50-летию завода планируется открыть музей «Якутцемента». Теплоозерский цементный завод сейчас активно собирает экспонаты, чтобы также создать выставочное пространство.

На мой взгляд, огромную роль играет сам эффект присутствия заводов на территории. Заботиться в первую очередь нужно о том месте, где вы живете и работаете. Например, «Спасскцемент» поддерживает кинотеатр в Спасске-Дальнем. С точки зрения прибыли и учитывая особенности текущего года, это вовсе не выгодный бизнес, а настоящий социальный проект. Люди ходят туда, смотрят фильмы на большом экране. В том числе и сотрудники нашего завода. Да, это не приносит дохода, но кинотеатр выполняет важную социально-культурную функцию.

Все эти моменты позволяют улучшить жизнь территорий, на которых мы присутствуем. Конечно, нельзя помочь всем, объять необъятное. Бизнес ни в коем случае не должен брать на себя полномочия муниципалитетов. Но и не должен оставаться в стороне, когда помощь нужна и возможна. В этом и заключается социальная ответственность.

Сергей ПЕТРАЧКОВ

Фото:

с сайта «Региональной спортивной федерации футбола Приморского края» / pkff.ru, предоставлено пресс-службой ГК «Востокцемент»