Первыми препараты получают пациенты с пневмонией Приморью выделили 110 млн рублей из федерального бюджета на обеспечение бесплатными лекарственными препаратами пациентов, проходящих лечение от COVID-19 дома.

Об этом сообщила министр здравоохранения края Анастасия Худченко 17 декабря, уточняет пресс-служба краевого правительства. Необходимые лекарства, по ее словам, поступают в регион партиями и сразу распределяются по медучреждениям, которые ведут прием амбулаторных пациентов.

– Противовирусную, антибактериальную терапию назначает врач при осмотре и оценке симпотоматики пациента. В первую очередь препараты выдаются пациентам, которые с пневмониями остаются на амбулаторном лечении. Это допустимо, если фиксируется до 30 % поражения легких, такая пневмония лечится в амбулаторных условиях, – пояснила Анастасия Худченко.

Также она отметила, что первые 39 млн рублей из 110 выделили краю на минувшей неделе.

– Дополнительно из краевого бюджета выделено еще 67 млн рублей. Лекарства на эти деньги уже закуплены. Идет поставка, – заверила министр.

Напомним, что вопрос о лекарствах для больных COVID-19 прозвучал на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина 17 декабря. Журналист из Рязанской области интересовался, почему для пациентов с коронавирусной инфекцией нет бесплатных лекарств, хотя деньги все регионы получили.

– Мы действительно 10 млрд дали в регионы на то, чтобы оперативно реагировать на те вопросы, которые еще не решены и которые связаны с закупкой средств индивидуальной защиты, подготовкой лечебных учреждений для борьбы с COVID-19. И 5 млрд, даже чуть больше, выделили на то, чтобы бесплатно давать лекарственные препараты людям, которые лечатся на дому, – заявил на пресс-конференции президент РФ.

Отдел новостей «В»