Медики и учителя прививаются от COVID-19 До массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции дело еще не дошло, но иммунизация работников сфер группы риска в Приморье идет полным ходом. Благодаря поступлению новой партии вакцины в ближайшее время планируется привить 1700 медиков и учителей, информирует пресс-служба краевого правительства.

По данным регионального минздрава, в крае вакцинация от COVID-19 стартовала в сентябре. Тестовая партия была предназначена для медицинских работников красных зон. Вторая партия объемом 500 доз поступила 10 декабря, после чего вакцинировались медики ковидных госпиталей, станций скорой помощи и АИЦ.

13 декабря поступила третья партия препарата – 1200 доз вакцины «ГАМ-Ковид-Вак». Ее распределили по пяти прививочным пунктам, где есть необходимое оборудование для качественного хранения вакцины, а персонал прошел соответствующее обучение работе с препаратом. Речь идет о поликлиниках Владивостока № 1, 6 и 9, а также городских больницах Уссурийска и Находки. Все они оборудованы специальными медицинскими морозильными камерами с терморегистраторами, что позволяет соблюдать необходимые условия хранения вакцины.

На вакцинацию приглашаются медицинские работники и учителя. Процедуру назначают на определенное время сразу для пяти человек, поскольку каждый флакон препарата рассчитан на пять аппликаций. После этого пациенты в течение получаса остаются в дневном стационаре под наблюдением врача неотложной помощи.

Вакцинация проводится в два этапа с промежутком в 21 день. Все, кто иммунизируется сейчас, будут приглашены на повторную вакцинацию через три недели.

– После первой тестовой вакцинации медиков, которая прошла в сентябре, у привитых были отличные показатели наличия антител G, есть положительный эффект, врачи не заболели. На основании этого я приняла решение также вакцинироваться, – делится медсестра отделения реанимации госпиталя ветеранов Ирина Юдина. – Я знаю, что многие медработники хотели бы вакцинироваться, кто еще не болел. В первую очередь чтоб защитить свои семьи. У меня, например, мама в возрасте.

Напомним, что следующими после медиков и учителей прививаться будут работники социальных учреждений, полиции, торговли, общественного транспорта и общественного питания – те, кто во время работы контактирует с большим количеством людей.

Отдел новостей «В»

Фото пресс-службы правительства ПК