Очереди в АИЦ: терпение приравнивается к лекарству Амбулаторные инфекционные центры (АИЦ) начали работать в Приморье с начала ноября. Они были созданы на базе владивостокских поликлиник для оказания медицинской помощи пациентам с температурой и проявлениями респираторных заболеваний, в том числе с симптоматикой COVID-19.

Учитывая высокие показатели заболеваемости, регистрируемые в крае в последние недели, загруженность врачей АИЦ более чем высокая: количество ожидающих в один кабинет доходит до 100 человек, а люди вынуждены ждать своей очереди по 8-9 часов. Понятно, что сложившаяся ситуация вызывает недовольство пациентов – тяжело сидеть с высокой температурой в ожидании приема врача среди таких же больных так долго.

Амбулаторные инфекционные центры – относительно новое явление в нашем здравоохранении. Работают они по алгоритму, отличному от принятого в поликлиниках, – круглосуточно (не все) и без выходных. Поэтому и при их посещении стоит учитывать отдельные нюансы, о которых рассказали врачи, основываясь на более чем месячном опыте работы.

Каким пациентам стоит отправляться в АИЦ, а каким все-таки вызывать врача на дом?

Здесь жестких критериев нет, все зависит от возможностей пациента. Может быть, у него и высокая температура, но у родственников есть возможность привезти его в АИЦ, где он получит помощь быстрее, чем если бы он стал дожидаться врача дома. Если человек одинокий, его некому привезти или не с кем оставить маленького ребенка, конечно, таким пациентам лучше дождаться приема врача на дому. Это же относится и к пожилым людям, у которых есть риск поскользнуться на гололеде и получить еще и травму.

Обязательно ли выбирать АИЦ по району проживания?

Амбулаторные центры принимают всех, никому не отказывают. Однако впоследствии они все же передают пациентов в их территориальные поликлиники. Это связано с тем, что, если человеку вдруг станет тяжелее, поедет к нему врач из поликлиники по его месту жительства. Так что на последующие приемы ему придется отправляться уже в свой ближайший АИЦ.

Обязателен ли повторный прием и как он планируется?

Время повторного приема назначает врач, но оно очень условное, так как в этот же день все равно придут и первичные пациенты, которые разбавят очередь. Обычно же, как показывает практика, больные на первый прием предпочитают приходить с утра, поэтому повторные приемы врачи планируют на послеобеденные часы.

Можно ли определить максимально удобное время для посещения АИЦ?

По словам врачей, самый пиковый день – понедельник. Именно этот день пациенты выбирают для первого посещения врача. А вот в выходные, особенно в послеобеденное время, больных значительно меньше. Медперсонал старается максимально организовать прием: регистраторы регулируют очередь, отслеживают наиболее тяжелых больных в соответствии со специальным техлистом, проводят оксиметрию (определение содержания кислорода в крови) прямо в коридоре, однако из-за большого потока пациентов эти меры не всегда результативны.

Есть еще способ избежать долгого ожидания в очереди к врачу: позвонить в АИЦ и выяснить, большие ли там в данный момент очереди. И уже основываясь на этой информации, планировать свою поездку.

Другое дело, что и этот вариант может не сработать – телефоны горячей линии зачастую перегружены, по ним операторы сообщают результаты анализов пациентам, собирают информацию об их самочувствии, поэтому, чтобы дозвониться, придется набраться терпения. Кроме того, в конкретный АИЦ рекомендовано звонить лишь тем гражданам, которые приписаны к данному учреждению территориально.

Телефоны АИЦ указаны ниже, единственный центр без связи – на Черемуховой, 32 (он, напомним, работает на первом этаже здания бывшего роддома № 5, находящегося на реконструкции). Здесь, увы, даже у регистратуры нет собственного телефона, вместо сотрудников поликлиники отвечает колл-центр краевого минздрава. На сайте поликлиники указаны лишь сотовые номера, по которым можно узнать результаты анализов.

Напоминаем, что амбулаторные инфекционные центры во Владивостоке расположены по следующим адресам:

Владивостокская поликлиника № 6 – ул. Черемуховая, 32. Круглосуточно.

Владивостокская поликлиника № 9 – ул. Адмирала Горшкова, 3. Круглосуточно. Телефон 8 (423) 278-79-12.

Владивостокская поликлиника № 1 по трем адресам: Комсомольская, 7; Котельникова, 10; Леонова, 21. С 8 до 20 часов. Телефон 8 (423) 240-79-34, добавочный 133.

Владивостокская поликлиника № 3 – ул. Светланская, 131. С 8 до 20 часов. Телефон 8 (423) 226-38-08.

Горячая линия министерства здравоохранения Приморья:

8 (423) 260–50-98 (круглосуточно)

Горячие линии поликлиник Владивостока (с 8.00 до 18.00):

Поликлиника № 1 – 8-924-128-08-87

Поликлиника № 3 – 8-914-793-13-92

Поликлиника № 4 – 8-984-199-52-48

Поликлиника № 6 – 8-902-484-24-87

Поликлиника № 8 – 236-79-20

Поликлиника № 9 – 278-79-12

Лика ТКАЧЕНКО

Фото Александра САФРОНОВА / правительство ПК