Сельхозживотных чипировали и вакцинировали Более 165 тысяч сельскохозяйственных животных взяли на учет в Приморском крае. Ветеринарные врачи также провели масштабную вакцинацию поголовья от различных заболеваний, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как рассказали в государственной ветеринарной инспекции Приморья, в этом году в крае проведена большая работа по идентификации животных и внесению их в базу единого государственного реестра. Каждому животному присвоен индивидуальный номер с его родословной и диагностическими исследованиями.

«С начала года по всему краю чипировано 166,2 тысячи голов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и лошадей. Это более 70 % от всего поголовья в Приморье», – отметили специалисты.

Кроме того, ветеринарные врачи провели около 4 миллионов профилактических вакцинаций всех видов животных от 70 различных заболеваний, в том числе классической чумы свиней, ящура.

Заместитель председателя правительства края Александр Костенко подчеркнул, что профилактические ветеринарные мероприятия обеспечат получение качественной и безопасной сельхозпродукции.

Отдел новостей «В»

Фото правительства Приморского края