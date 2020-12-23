Волонтерам построили бокс и выделили пожарную машину Первая добровольная пожарная дружина Приморья появилась в Надеждинском районе, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На боевую службу заступили пожарные-волонтеры из поселка Барановского Надеждинского района – по поручению губернатора края они прошли обучение под контролем профессиональных огнеборцев. Государственная противопожарная служба выделила добровольцам пожарную машину, а администрация муниципалитета за счет своих средств возвела для автомобиля бокс. Бригада будет бороться с огнем и проводить профилактику пожаров на территории трех населенных пунктов – помимо Барановского в их зону ответственности входят поселок Городечный и село Тереховка.

«Мы на практике смогли доказать возможность строительства таких пожарных боксов в короткие сроки с посильными бюджетными вложениями со стороны муниципального образования. Главное условие – непосредственное участие инициативных групп граждан, готовых в качестве добровольцев-пожарных защищать родную землю от пожаров. Уверен, такие люди в Приморье найдутся во всех муниципалитетах», – отметил глава Надеждинского района Рустям Абушаев.

В первую добровольческую пожарную команду записались шесть жителей Барановского. Они прошли обучение под контролем профессиональных пожарных, научились использовать инвентарь и возможности пожарной машины. Кроме того, все волонтеры были застрахованы.

Но помощь добровольцев не исключает работу профессиональных пожарных – они по-прежнему будут отправляться на все вызовы. Тем не менее за счет близости к месту возгорания волонтерские бригады будут приезжать раньше своих коллег из государственной противопожарной службы и во многих случаях смогут локализовать или ликвидировать пожар до того, как он охватит большие площади. Это особенно актуально для удаленно расположенных населенных пунктов, в которых, по словам начальника противопожарной службы края Дмитрия Свитайло, время прибытия профессиональных подразделений превышает нормативные показатели.

Добровольческая пожарная бригада в Барановском – лишь первая из множества подобных команд, которые в ближайшие годы появятся во всех уголках региона. Уже сейчас проходят обучение несколько новых команд, а главы всех муниципалитетов изучают возможность создания подобных подразделений на своих территориях.

Отдел новостей «В»

Фото Игоря НОВИКОВА/правительство Приморского края