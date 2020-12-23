Мост через реку Партизанскую ждет реконструкция Работы на мостовом переходе, который находится на автомобильной дороге Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово, начнутся в 2021 году. Сейчас мост через реку Партизанскую находится в аварийном состоянии, сообщает пресс-служба краевого правительства.

«Мост будет состоять из металлоконструкций. Его длина составит 300 метров. Для начала наши специалисты возведут временный объезд, который позволит не перекрывать движение на данном участке», – рассказал главный инженер АО «Примавтодор» Антон Гаврилишин.

Как отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, всего в 2021 году будет отремонтировано 14 мостовых переходов. Это шесть мостов на дороге Артем – Находка – порт Восточный, мост через реку Осиновку, мост через реку Соколовку в Преображении, четыре моста по дороге Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово и другие.

Отдел новостей «В»

Фото правительства Приморского края