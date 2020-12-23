Мост через реку Партизанскую ждет реконструкция

Работы на мостовом переходе, который находится на автомобильной дороге Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово, начнутся в 2021 году. Сейчас мост через реку Партизанскую находится в аварийном состоянии, сообщает пресс-служба краевого правительства.

23 дек. 2020 Электронная версия газеты "Владивосток" №4778 (6483) от 23 дек. 2020

«Мост будет состоять из металлоконструкций. Его длина составит 300 метров. Для начала наши специалисты возведут временный объезд, который позволит не перекрывать движение на данном участке», – рассказал главный инженер АО «Примавтодор» Антон Гаврилишин.

Как отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, всего в 2021 году будет отремонтировано 14 мостовых переходов. Это шесть мостов на дороге Артем – Находка – порт Восточный, мост через реку Осиновку, мост через реку Соколовку в Преображении, четыре моста по дороге Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово и другие.

Отдел новостей «В»

Фото правительства Приморского края