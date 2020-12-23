В приморских городах могут появиться дороги международного образца У шести городов Приморья появилась возможность выступить пилотными территориями по адаптации международных практик проектирования дорог и городской мобильности, сообщает пресс-служба региона.

Чтобы населенные пункты смогли принять участие в проекте, жителям края необходимо проголосовать за них на специальной платформе.

Как отмечают в агентстве проектного управления, на гражданской платформе «Моя дорога» в настоящее время размещено около 70 инициатив, шесть из которых представляют Приморье. Арсеньев, Артем, Владивосток, Дальнегорск, Находка и Уссурийск готовы улучшить ситуацию на городских дорогах и претендуют на звание пилотной территории для проектирования дорог совместно с жителями.

«По данным Минтранса РФ, только 38 % граждан России удовлетворены качеством дорог. В то же время в регионах России нет ни одного примера, когда транспортная и пешеходная инфраструктура городов формировалась совместно с жителями и с учетом глубокого анализа их повседневных потребностей. Проектирование осуществляется транспортными инженерами самостоятельно, но вместе с тем берется во внимание тот факт, что потребительское поведение в городах значительно изменилось за последние 10 лет. Теперь у муниципалитетов появилась возможность стать пилотом проектирования с учетом потребностей жителей и их городской мобильности: автомобильной, велопешеходной и потребности в общественном транспорте», – отмечают организаторы.

Чтобы в приморских городах-участниках начали внедрять новый механизм проектирования, жителям региона необходимо проголосовать за один или несколько муниципалитетов. Для этого нужно пройти короткую регистрацию либо авторизоваться через социальные сети на платформе «100 городских лидеров» и оставить свой лайк под заявками до 30 декабря.

Чем больше голосов, тем выше шансы на победу. Учитываются только голоса (лайки), а не комментарии и внутрисистемный рейтинг на платформе.

Отметим, что по результатам голосования будут отобраны пять муниципалитетов из пяти регионов, на территории которых будет запущен пилотный проект по адаптации международных практик проектирования дорог и городской мобильности. К реализации механизма приступят уже в 2021 году.

Инициатива разработана при поддержке Минтранса России, Агентства стратегических инициатив, ФАУ «РОСДОРНИИ» и региональных органов власти.

Отдел новостей «В»

Фото Игоря НОВИКОВА/правительство Приморского края