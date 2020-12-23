Приморские пенсионеры получат губернаторскую тысячу Подписано постановление правительства Приморья о порядке предоставления в 2021 году единовременной социальной выплаты пенсионерам, сообщает региональная пресс-служба. На дополнительную поддержку в размере 1 тысячи рублей в краевом бюджете предусмотрено более 588 млн рублей.

В краевом министерстве труда и социальной политики уточняют: как и в прежние годы, от пенсионеров, которые уже получали выплату, заявлений не потребуется.

– Это касается и тех, кто получает пенсию по линии силовых ведомств, но является получателем мер социальной поддержки. На таких граждан у специалистов имеются все необходимые для начисления данные, – отмечают в министерстве.

Подчеркивается также, что пенсионерам силовых ведомств, не состоящим на учете в органах соцзащиты, необходимо представить по месту жительства заявление и документы: паспорт, справку о назначении пенсии или пенсионное удостоверение с указанием даты назначения пенсии.

Заявление на выплату потребуется и от тех, кто ушел на заслуженный отдых по линии Пенсионного фонда, но ранее проживал в другом регионе.

– Таким гражданам необходимо обратиться в многофункциональные центры. Для оформления выплаты помимо паспорта потребуется справка о назначении пенсии с указанием даты назначения, – уточняют специалисты.

Заявление на выплату можно подать через социальный портал Приморского края или по почте в краевое министерство труда и социальной политики: 690091, Приморский край, Владивосток, улица Пушкинская, 13.

Напомним, что дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной выплаты всем пенсионерам появилась в Приморье в 2004 году. После небольшого перерыва ее возобновили в 2013-м. Материальную помощь ежегодно получают около 580 тысяч пенсионеров.

Отдел новостей «В»