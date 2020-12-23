Выстоит ли сквер против торгового центра? Администрация Владивостока продолжает отстаивать в суде земельный участок на улице Русской, 21, где расположено городское общественное пространство – зеленая зона отдыха.

Как сообщили в правовом управлении администрации, ответчик – компания «Лайф-Парк» – подал кассационную жалобу в Арбитражный суд Дальневосточного округа с целью отменить ранее принятые решения, что позволит ему построить-таки на месте муниципального сквера торгово-рекреационный центр, уточняет пресс-служба мэрии.

Судебное заседание назначено на 19 января 2021 года. Доводы застройщика и его право начать стройку в сквере поддержала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина.

Напомним, что администрация Владивостока с 2019 года отстаивает в суде право сохранить и благоустроить по этому адресу сквер. Арбитражный суд Приморского края в июне 2020 года принял решение признать отсутствующим право собственности ООО «Лайф-Парк» как на земельный участок площадью 3246 кв. метров в районе ул. Русской, 21, так и на объект незавершенного строительства, который якобы располагался в его границах. Суд тем самым подтвердил, что здесь располагается муниципальный сквер.

В сентябре 2020 года Пятый арбитражный апелляционный суд оставил решение первой инстанции без изменений.

К слову, как сказано в материалах дела, сквер на улице Русской был разбит еще в 1970 году, отнесен к муниципальной собственности в 1992-м. В администрации Владивостока планировали приступить к разработке проектно-сметной документации в целях благоустройства сквера уже в следующем году, однако пока планы откладываются до принятия судом окончательного решения.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru