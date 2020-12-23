Ковидные выплаты поступают медикам без сбоев Более 1,2 млрд рублей выделили из бюджета Приморья на поддержку медицинских работников и тех сотрудников, которые работают с пациентами с COVID-19 или подозрением на него. С апреля стимулирующие выплаты получают 7928 специалистов, уточняет краевая пресс-служба.

Кроме того, с начала эпидемии врачи, медсестры, бригады скорой помощи, дезинфекторы госпиталей, санитары получают ковидные доплаты из средств федерального бюджета. На эти цели с 1 апреля по 31 октября направили 1,75 млрд рублей.

– С начала эпидемии федеральные выплаты осуществляло министерство здравоохранения Приморья. С 1 ноября эту функцию передали в Фонд социального страхования. На постоянном контроле минздрава – вопрос регулярности выплат, незамедлительный разбор причин малейших сбоев в сроках перечисления средств персоналу, – подчеркивает министр здравоохранения края Анастасия Худченко.

Отмечается также, что средства на стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам направляются в учреждения в полном объеме по мере поступления финансирования на счет краевого минздрава из резервного фонда правительства Приморья.

Отдел новостей «В»