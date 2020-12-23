Коронавирус в Приморье: новых заболевших больше, чем выздоровевших Вновь зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции за сутки в крае – почти 240, общее количество заразившихся превысило 27 тысяч человек, информирует региональный оперативный штаб.

По данным на вторник, 22 декабря, в Приморье зафиксировано 239 новых инфицированных COVID-19. C начала пандемии в регионе зарегистрировано уже 27139 заразившихся коронавирусом.

Вылечились за минувшие сутки 219 приморцев, всего на данный момент выздоровели 19180 человек (70,7 %).

К сожалению, за те же сутки пятеро пациентов с COVID-19 скончались. Общее количество жертв коронавируса с начала пандемии в крае достигло 333 человек (летальность – 1,23 %).

Отмечается, что суточные показатели заболеваемости в крае с начала ноября превышают 200 выявленных случаев в день. Помимо этого, с середины октября практически ежедневно фиксируются смертельные случаи среди пациентов с коронавирусом. Уровень летальности в Приморье держится стабильно выше 1 %, а количество новых заболевших практически каждый день превышает количество выздоровевших.

Напомним, что в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Роспотребнадзор предписал россиянам носить маски во всех местах массового скопления людей и соблюдать другие меры противоэпидемической безопасности.

Отдел новостей «В»

Фото Александра САФРОНОВА / правительство ПК