Медпомощь окажут, невзирая на праздники Медицинские учреждения Приморья будут принимать пациентов в новогодние каникулы. Режим работы амбулаторных инфекционных центров и поликлиник в эти дни озвучили в краевом минздраве, информирует пресс-служба правительства региона.

В ведомстве подчеркнули, что каждый приморец сможет получить своевременную медицинскую помощь.

– Поликлиники будут открыты через день с усилением дежурных служб, в том числе в неотложной форме, с возможностью выписки и продления листков нетрудоспособности, а также выезда инфекционных бригад, – отметили специалисты.

Режим работы амбулаторных инфекционных центров (АИЦ):

31 декабря все АИЦ, в том числе круглосуточные, будут работать до 20.00.

С 1 по 10 января все АИЦ края работают по графику.

Режим работы поликлиник:

30-31 декабря – по графику рабочего дня

2 января – с 9.00 до 15.00

4 января – с 9.00 до 18.00

6 января – с 9.00 до 18.00

8 января – с 9.00 до 18.00.

Далее – по текущему графику работы медучреждений.

Круглосуточная горячая линия министерства здравоохранения Приморского края: 8 (423) 260-50-98.

Отдел новостей «В»

Фото Александра САФРОНОВА / правительство ПК