Медпомощь окажут, невзирая на праздники
Медицинские учреждения Приморья будут принимать пациентов в новогодние каникулы. Режим работы амбулаторных инфекционных центров и поликлиник в эти дни озвучили в краевом минздраве, информирует пресс-служба правительства региона.
В ведомстве подчеркнули, что каждый приморец сможет получить своевременную медицинскую помощь.
– Поликлиники будут открыты через день с усилением дежурных служб, в том числе в неотложной форме, с возможностью выписки и продления листков нетрудоспособности, а также выезда инфекционных бригад, – отметили специалисты.
Режим работы амбулаторных инфекционных центров (АИЦ):
31 декабря все АИЦ, в том числе круглосуточные, будут работать до 20.00.
С 1 по 10 января все АИЦ края работают по графику.
Режим работы поликлиник:
30-31 декабря – по графику рабочего дня
2 января – с 9.00 до 15.00
4 января – с 9.00 до 18.00
6 января – с 9.00 до 18.00
8 января – с 9.00 до 18.00.
Далее – по текущему графику работы медучреждений.
Круглосуточная горячая линия министерства здравоохранения Приморского края: 8 (423) 260-50-98.
Отдел новостей «В»
Фото Александра САФРОНОВА / правительство ПК