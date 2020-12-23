На Казанском мосту временно введут ограничение для большегрузов Новые дорожные знаки будут установлены на Казанском мосту. Они запретят проезд грузовых транспортных средств и составов ТС с разрешенной максимальной массой более 30 тонн, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Как уточнили в управлении дорог и благоустройства, Казанский мост находится на балансе РЖД.

«Собственник сооружения обратился в городскую администрацию с просьбой разрешить временную установку дорожных знаков на данном участке. Это связано с необходимостью проведения ремонтных работ», – рассказали в управлении.

Автомобилистов просят быть внимательными на дорогах краевого центра и соблюдать требования технических средств организации движения.

Отдел новостей «В»