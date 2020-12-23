Удэгеец будет развивать в Приморье ездовой спорт Житель села Красный Яр, член территориально-соседской общины «Стойбище Фулян», сотрудник национального парка «Бикин» Юрий Канчуга получил грант на развитие ездового спорта на собачьих упряжках.

Как сообщает пресс-служба ведомства, молодой удэгеец успешно защитил свой проект на форуме молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Российский Север», который проходил в Подмосковье.

У Юрия семь взрослых собак, недавно родились еще два щенка. На деньги гранта молодой каюр намеревается приобрести межсезонные карты для ездового спорта – колесные повозки, на которые зимой можно устанавливать полозья. Благодаря новому спортивному инвентарю тренировочный процесс будет непрерывным, отсутствие снега не помешает совершенствованию навыков спортсменов и их четвероногих друзей. По словам Юрия, развитие традиционного для коренных малочисленных народов вида спорта – прекрасный способ продемонстрировать туристам элементы культуры и быта коренных малочисленных народов Приморья.

– Наши предки использовали собак для передвижения, конечно, не так активно, как, скажем, жители тундры, – рассказывает молодой Канчуга, – но нарты и псы были неотъемлемой частью удэгейских и нанайских стойбищ реки Бикин.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено пресс-службой нацпарка «Бикин»