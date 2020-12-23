Качество атмосферного воздуха под постоянным контролем Десять специальных постов в Артеме, Владивостоке, Дальнегорске, Находке и Уссурийске ежедневно следят за состоянием атмосферного воздуха, сообщает пресс-служба региона.

Здесь ежедневно ведется отбор проб на основные загрязняющие примеси: взвешенные вещества (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота и другие.

По словам зампреда правительства края Елены Пархоменко, такие посты работают в крупных городах, позволяя оперативно следить за ситуацией, извещая контрольные ведомства и органы власти о каких-либо неблагоприятных изменениях. На особом контроле мониторинг состояния воздуха в Находке, где работают компании по перевалке угля. На границе санитарно-защитных зон промышленных площадок стивидоров установлены датчики, которые передают данные в Роспотребнадзор и транспортную прокуратуру.

«В случае превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ, выявляемых этими приборами, например, во время погрузки и выгрузки угля при сильном ветре, работы приостанавливаются», – отметила Елена Пархоменко.

Отдел новостей «В»