«Адмирал» выступит в КХЛ в следующем сезоне Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» примет участие в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги следующего сезона, сообщает sportprimorsky.ru со ссылкой на РИА Новости.

Сезон-2020/21 «Адмирал» пропускает в связи с приостановкой финансирования. «Как и сказал губернатор Олег Кожемяко, «Адмирал» примет участие в следующем регулярном чемпионате КХЛ. У нас зарезервированы средства в бюджете края, сейчас идет работа по соглашениям со спонсорами», – заявил министр краевого спорта Жан Кузнецов.

По его словам, согласована кандидатура спортивного директора, отвечающего за селекцию. Никакой смены руководства в «Адмирале» не происходит, клуб функционирует в обычном режиме, кроме команды КХЛ. Работает спортивная школа, в которой тренируются более 400 детей, выступают на первенстве ДФО юниоры «Адмирала-U18». «Тайфун» стабильно выступает в чемпионате МХЛ.

«Безусловно, все мы хотим увидеть приморских хоккеистов в составе «Адмирала», поэтому с большим интересом ждем грядущего сезона и возвращения большого хоккея под своды «Фетисов-арены», – подчеркнул Жан Кузнецов.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА