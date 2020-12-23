Вяжем узлы на любовь и богатство Амулет с символом года принесет счастье и удачу. Только сделать его нужно своими руками

Гусарик и Жозефина в символе года привлекут деньги и любовь

С новогодними праздниками связана масса обрядов и суеверий. Здесь не только традиция входить в новый год чистыми, после бани, как герои всем знакомого фильма, но и, например, раздавать долги, наводить в квартире порядок и, конечно же, загадывать желания.

Чтобы все загаданное точно осуществилось, можно, как уверяют сведующие в эзотерике люди, зарядить себя позитивной энергией с помощью оберегов.

Оберег или амулет – это магическая вещь, которая должна приносить своему владельцу счастье и удачу и защищать от неприятностей. Сделать его можно своими руками, например, в форме символа будущего года – быка. Владивостокская рукодельница Людмила Ефимова поделилась с «В» техникой создания счастливого бычка с помощью славянских обережных узлов:

– Каждый отдельный узел обладает своей особенной энергией. В Древней Руси верили, что узелки оберегают от несчастий, порчи, сглаза и болезни. Правильно завязанный узел принесет его владельцу счастье и благополучие.

Наш бык будет состоять всего из двух узлов: денежного (Гусарик) и страсти (Жозефина). Гусарик привлекает деньги и не дает им расходоваться впустую. Помогает вести хозяйство. А узел страсти вновь разожжет огонь между супругами, привлечет к вам любовь и благополучие.

Чтобы оберег правильно сработал, его несколько дней нужно носить на теле или хотя бы прикасаться к нему. 2021-й – Год Белого Быка, так что для амулета выбираем белый материал. К тому же в славянской мифологии этот цвет приносит удачу тем, кто стремится к какой-то определенной цели.

Для вязания амулета нам понадобятся:

– белый шнурок (можно шнурок для обуви, ленту или толстую нить для вязания);

– тонкая, но прочная нить для украшения.

Длина шнурка – от вашего мизинца до локтя. Это самая точная и самая простая единица измерения. А главное – она очень естественна и всегда с вами.

Начинаем создание амулета с носа быка. Он состоит из денежного узла:

1. Сложите шнурок пополам и сделайте небольшую петельку так, чтобы левый конец был сверху. Теперь будем считать его за правый.

2. Верхний конец накладываете сверху первой петли. Если немного повернуть работу, то у вас должен получиться кренделек.

3. Левым концом накрываем выведенную в предыдущем шаге веревочку. Заводим его снизу в исходную петлю. Проводим поверх внутренней веревочки, затем под ней и через верх выводим из-под правого конца. Шнурок движется: вверх, вниз, вверх, вниз, вверх.

У вас получится небольшой цветочек из трех лепестков. Это нос нашего быка.

Теперь переходим к узлу страсти:

4. Берем правый шнурок и делаем петельку так, чтобы конец был сверху. Накрываем петелькой левый конец.

5. Левый шнурок проводим над правым и снова пересекаем все веревочки по принципу: вверх, вниз, вверх.

Так у нас получились глаза.

6. Теперь поверните работу к себе исходным узлом. Пусть концы веревки будут сверху.

Правый от вас кончик проводим под низ петли, затем поверх внутренней нити и выводим снизу. С левой стороны действуем наоборот: сначала поверх, затем вниз и снова вверх.

7. Полученные рожки сделайте крест-накрест и привяжите их к верхним веревочкам концами второй нитки так, чтобы образовалась веревочка для подвешивания оберега.

Таким образом у вас получится обережек на счастье и денежное благополучие. В праздники его можно повесить на елку, а затем носить с собой в кошельке.

И удача будет с вами весь год!

Марина ЗУБКО

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с сайта pixabay.com, автора