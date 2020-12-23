Черти из тихого омута Почти год детдомовцы в Преображении терроризировали своих воспитателей и местное население

Взрослые знали, но ничего не делали. А подростки чувствовали себя королями и никого не боялись, даже колонии

Почти год четверо воспитанников детского дома в поселке Преображение терроризировали своих воспитателей и местное население. Остановить отморозков помогло… еще одно совершенное ими преступление.

«Подросток попросил у учительницы телефон. Изменил настройки в онлайн-банке и перевел все деньги на свой счет»

«У тебя есть дочь, жена, машина, квартира… Если побежишь в полицию, то как бы чего с ними не случилось…»

Деньги ваши? Стали наши

В первых числах декабря следственное управление СК России по Приморскому краю сообщило о задержании 15-летнего подростка в поселке Преображение Лазовского района, подозреваемого в хищении свыше 740 тысяч рублей у преподавателя местной школы.

По версии следствия, в ноябре этого года старшеклассник попросил мобильный телефон у учительницы – позвонить своему отцу. Отойдя в сторону, он изменил настройки в приложении онлайн-банка. Затем вернул мобильник, сказав, что не смог дозвониться.

Когда женщина через некоторое время попыталась воспользоваться услугами своего финансово-кредитного учреждения через приложение в телефоне, оказалось, что ее счета заблокированы из-за отсутствия денежных средств. В местном отделении банка сказали, что все ее накопления переведены на счет банковской карты, оформленной на… того самого ученика, просившего позвонить по ее телефону. Потерпевшая (между прочим, заслуженный учитель России) обратилась в полицию с заявлением о хищении крупной суммы денег. И сообщила данные подростка, мошенническим путем получившего доступ к ее банковским счетам.

По данному факту в следственном отделе СК России по городу Партизанску было заведено уголовное дело. Следствие установило, что подозреваемый, воспитанник детского дома в поселке Преображение, в течение нескольких дней снимал деньги с банковского счета преподавателя. После чего большую часть средств потратил на приобретение автомобиля. Остатки похищенных денег у него изъяли.

Но это еще не все.

Как рассказала «В» старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю Аврора Римская, в данный момент в производстве следователей находятся два уголовных дела по фактам кражи денежных средств несовершеннолетними воспитанниками все того же детского дома. О первом случае мы уже рассказали, а во втором фигурируют еще один подросток, другой учитель и меньшая сумма.

Криминал победил здравый смысл?

Громкая кража денег у заслуженного учителя России, известного в Лазовском районе человека заставила вздрогнуть поселок Преображение. А также вспомнить другие выходки, коими прославились воспитанники КГКУ «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пгт Преображение». Так официально именуется местный детский дом.

Жители поселка рассказывали корреспонденту «В» жуткие вещи, которые якобы вытворяли несовершеннолетние детдомовцы. Точнее, не все его воспитанники, а только четверо подростков 14 и 15 лет, водивших дружбу с местным криминальным авторитетом, отсидевшим длительный срок за двойное убийство. Ребята (двое из них уже имели конфликт с законом) были вхожи в его дом. Что они там делали и чему их мог научить неработающий асоциальный элемент, можно лишь догадываться. Тем не менее влияние старшего товарища оказалось сильнее школы и детского дома.

В Преображении, где проживает не более 7 тысяч человек и всего одна школа, не было секретом, что малолетние приятели бывшего зэка прилюдно нецензурно выражались, хамили и дерзили учителям и воспитателям. Отказывались от уборки свой комнаты, нагло заявляя, что для этого есть уборщица, которая получает деньги, пусть она и пашет. Когда же подростков пытались приструнить, они говорили, что учителя не имеют права принуждать их учиться, а воспитатели – трудиться даже на благо детского дома. И что за самоуправство или рукоприкладство они могут пожаловаться в прокуратуру. И тогда директору детского дома и воспитателям мало не покажется… Иными словами, обнаглевшие подростки подмяли под себя коллектив детского дома.

Понятно, что до этих юридических «понятий» они бы сами не додумались.

Другие воспитанники детдома как губка впитывали в себя поведение криминального квартета и подражали ему.

Заявлений от потерпевших не было

Местные жители рассказывали корреспонденту «В», как детдомовские ребята забирали деньги у домашних детей. Кто не платил, тех запугивали или били. Было это или нет, но по поселку ходили слухи о ночных налетах детдомовцев на гаражные боксы, на магазин, об угнанных и разобранных автомобилях, об отъеме денег у подвыпивших рыбаков Базы тралового флота, возвращавшихся домой с работы, рассказывали и про другие страсти-мордасти. Тем же, кто пытался выяснить отношения с малолетними беспредельщиками, подростки открыто угрожали:

– У тебя есть дочь, жена, машина, квартира… Если побежишь в полицию, то как бы чего с ними не случилось. А нам ничего за это не будет. Если и попадем на зону, то ненадолго, отсидим полсрока и выйдем по УДО. Мы же несовершеннолетние.

При такой постановке вопроса никто не хотел связываться со стаей молодых волчат. Пасовали даже крепкие и сильные мужчины. Мало ли что можно ожидать от детдомовских.

Был случай, когда несколько воспитанников детского дома отдыхали в здешнем китайском ресторане в три часа ночи. Пили и закусывали наравне со взрослыми. Бдительные граждане дозвонились до детдома и попросили забрать захмелевших ребят, но дежурный воспитатель отказалась: мол, не говорите ерунды, у нас все дети спят. Что касается хозяев питейного заведения, то им, похоже, было все равно, кто у них гуляет, главное, за все заплачено.

Правоохранительные органы тоже не вмешивались в конфликт жителей Преображения с четверкой оголтелых детдомовцев. По словам начальника районного отдела полиции, присутствующего на недавнем заседании совета ветеранов войны и труда поселка Преображение, письменных заявлений на бесчинства подростков не поступало. Иначе их бы непременно наказали.

Вот и получается, что все все знали и молчали.

Понимание нашли на стороне

В то же время нельзя сказать, что детский дом в поселке Преображение на 45 воспитанников (бывший детский сад «Ромашка») был совсем без внимания. Только за последние пять лет (с февраля 2015-го по ноябрь 2019 года) в этом учреждении было проведено 11 проверок, плановых и внеплановых, выездных и документарных. Кто его только не инспектировал и по несколько раз. Здесь были департамент образования и науки Приморского края, региональное управление Федеральной службы Роспотребнадзора, территориальное управление МЧС. Проверяли все. Только вот моральным климатом в коллективе, а также взаимоотношениями воспитанников детского дома с жителями поселка никто не интересовался.

Между тем, по словам местных активистов, жизнь в детском доме кардинально изменилась не в лучшую сторону после того, как четыре года назад его возглавила бывший завуч по учебно-воспитательной работе Елена Сорокина. С ее приходом на должность детский дом стал отдаляться от общественной жизни поселка. Отчасти негативную роль здесь сыграло увольнение воспитателя Светланы Строевой, о которой в детском доме и в поселке до сих пор вспоминают добрым словом. Она профессионально играла на гитаре, хорошо пела, преподавала класс гитары в музыкальной школе, вела музыкальный кружок в местном ДК.

О Светлане говорили: «Она работает с душой». Дети тянулись к ней. Вместе с воспитанниками Строева создала вокальный ансамбль патриотической песни, его участникам даже специально сшили военную форму, с успехом выступали на различных фестивалях. Строевой предложили уволиться по собственному желанию только потому, что у нее не было педагогического образования. Светлана уехала.

Детский дом перестал участвовать в культурных и спортивных мероприятиях, проводимых в поселке. А со временем вообще закрылся от посторонних посетителей, от местного комитета женщин, от совета ветеранов войны и труда, от различных общественных организаций, даже от шефов-пограничников. Подарки детский дом принимает, как и прежде, но гостей на свою территорию не пускает. За исключением главы Лазовского района Юрия Мосальского и депутата ЗС ПК Всеволода Романова. И дело не в самоизоляции из-за пандемии COVID-19. Самоотчуждение детского дома началось задолго до появления коронавируса.

Внешне он все так же красив и аккуратен, как и после реконструкции, проведенной больше 15 лет назад на федеральные средства, выделенные по настоянию депутата Государственной думы Светланы Горячевой. Но внутри чего-то не хватает. Наверное, душевного единения и взаимопонимания между воспитателями и некоторыми воспитанниками. Отсюда конфликты с подростками, неприятие ими дисциплины и детдомовского распорядка жизни. По словам ветеранов, подросткам, особенно мальчикам, не хватает мужской руки. Но в стенах детдома такого человека не оказалось, поэтому они нашли его на стороне. Или он их.

Еще три года назад у детского дома были тесные связи с местной погранзаставой, где ребята были частыми гостями. Пограничники рассказывали о службе, кормили подростков солдатской кашей, разрешали стрелять из автоматов на стрельбище. Но потом «замполита» перевели служить на другую заставу, и эти контакты прервались.

– Раньше воспитанники детского дома вместе с жителями поселка участвовали в экологических акциях, очищали берега речки Соколовки и пляжи от мусора. Ходили в лес, подкармливали птиц. Была нормальная, хорошая жизнь. А сейчас детский дом сам по себе, поселок сам по себе. Хотя живем на одной территории. И детдомовские девчонки и мальчишки учатся в одной школе вместе с поселковыми ребятами. Но былой дружбы между ними нет, – с сожалением рассказывали жители Преображения.

Истину установит следствие

Будучи в Лазовском районе, автор этих строк попытался встретиться с сотрудниками детдома, чтобы обсудить факт кражи денег у педагога, а также непростую моральную обстановку, сложившуюся в этом учреждении, которое после таких происшествий могут даже закрыть, а детей расформировать по другим детским домам. Такой слух тоже гуляет по поселку.

К сожалению, рандеву не получилось. От разговора воспитатели отказались, даже по телефону, ссылаясь на некий запрет на раскрытие внутренней информации. Кому же хочется выносить сор из избы?

Между тем за две недели до приезда корреспондента «В» в детском доме произошло еще одно ЧП: здесь ночью жестоко избили девочку. Как утверждала всезнающая людская молва, якобы ранее изнасилованную тремя воспитанниками этого же учреждения. Жертва надругательства написала заявление в полицию, за это ей сломали руку. Кроме того, разбушевавшиеся малолетки разбили стекла в окнах.

Избиение действительно было, но говорить об изнасиловании преждевременно. По версии следствия, подростки избили девочку, потому что она написала заявление, что ее насилуют. Но воспитанница поменялась кроватями с подругой, поэтому избили другую девочку.

Как рассказала «В» подполковник юстиции Аврора Римская, по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетней воспитаннице детского дома проводится доследственная проверка. Кроме того, в рамках расследования уголовных дел будет дана правовая оценка действий или бездействия сотрудников детского дома. Поэтому точку в этой истории ставить рано.

Все было тихо и скрытно

– Конфликтная ситуация, сложившаяся в ту ночь в детском доме, была нам известна с первого дня от начальника управления образования округа. Она доложила мне о случае с девочкой, я в этот же день созвонился с работниками детского дома, – говорит глава Лазовского муниципального округа Юрий Мосальский. – Узнал всю обстановку, а также о моральном климате, который здесь сложился. Выяснилось, что все это продолжалось на протяжении года и с каждым днем обстановка ухудшалась. Проблема была в ранее судимом подростке. Он один, когда пришел в детский дом, смог настроить мальчишек против воспитателей и учителей.

Почему воспитатели не вызвали полицию, я не знаю.

Если бы не случай с избиением девочки, то, возможно, ничего бы там не изменилось. Настолько все было тихо и скрытно. Я нередкий гость в детском доме. Присутствую на всех мероприятиях. И никакой информации о негативных процессах в этом учреждении не поступало. Наоборот, все было чисто и аккуратно. Поэтому я был очень удивлен, когда все это проявилось.

Расследование продолжается

– Проверка инцидента, совершенного в детском доме, нами завершена, – сообщил «В» прокурор Лазовского района Дмитрий Ларин. – По фактам ненадлежащей работы руководства детского дома, а также непринятия всех необходимых мер, направленных на профилактику преступности среди несовершеннолетних воспитанников, в адрес министра образования края прокуратурой района через прокуратуру Приморского края внесено представление об устранении нарушений законов о защите прав несовершеннолетних и профилактики детской преступности, которому и предстоит принять ряд организационных мер к недопущению данных фактов впредь, а также повысить эффективность проводимых мероприятий по профилактике преступности среди воспитанников.

Кроме того, мы проверили отдел полиции района, где также выявили факты ненадлежащей работы по профилактике преступности среди несовершеннолетних. При наличии достаточных оснований работа с подростками, которые ранее совершали преступления и нарушали порядок в детском доме, полицией практически не проводилась, меры, направленные на изоляцию отдельных воспитанников, не принимались. В адрес начальника отдела внесено представление, оно находится на рассмотрении.

Что касается пострадавшей девочки, то в день выявления данного инцидента ее перевели в другой детский дом, с ней работают психологи, в рамках проводимой следственными органами проверки назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовных дел продолжается, двое несовершеннолетних воспитанников детского дома взяты судом под стражу, им избрана соответствующая мера пресечения.

Расследование данных уголовных дел и принятие мер к устранению нарушений, которые отражены в представлениях, поставлено на контроль мною лично.

Сергей КОЖИН

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