Елки зажгли. Катки залили. Народ к гулянью готов Где и когда вас ждут новогодние чудеса: праздничные площадки уже открыты

Новый год на пороге – первые праздничные мероприятия уже прошли в приморской столице. Впереди жителей и гостей города ждет насыщенная развлекательная программа. Где провести зимние гулянья – в обзоре, подготовленном пресс-службой мэрии.

Праздник рядом с вами

Мероприятия в преддверии праздника и в новогодние каникулы пройдут на локальных площадках в разных районах Владивостока.

24 декабря развлекательно-игровая программа с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей пройдет на открытой площадке в районе дома № 3 на улице Черемуховой и в поселке Трудовое, в сквере в районе дома № 91 на улице Лермонтова.

30 декабря на улице Анны Щетининой, 9 состоятся «Веселые приключения у новогодней елки». С наступающим Новым годом юных горожан и их родителей поздравят главные персонажи праздника – Дед Мороз и Снегурочка. Начало в 15.00.

6 января в 13.00 новогоднее представление начнется на Ильичева, 15. Юных жителей Владивостока и их родителей ждут веселые игры и конкурсы, песни и танцы. А в 15.00 праздник состоится на открытой площадке в районе проспекта 100 лет Владивостоку, 60. С Новым годом детей и взрослых здесь тоже поздравят Дед Мороз и Снегурочка. Организаторы праздника – специалисты АТУ Первореченского района и инициативная группа горожан.

До 10 января в Адмиральском сквере будет работать арт-парк, оформленный по мотивам сказки «12 месяцев». Гостей порадуют многочисленные фотозоны и интересные арт-объекты. Также можно написать письмо Деду Морозу, посетить кафе, новогоднюю ярмарку, киношатер и другие площадки.

График работы арт-парка: до 31 декабря в будни – с 16.00 до 19.00, по выходным – с 13.00 до 19.00, с 4 по 10 января – с 13.00 до 19.00. 1–3 января – выходные.

Встречаемся в самом центре!

Главным местом проведения новогодних мероприятий во Владивостоке по традиции станет центральная площадь. Официальное открытие новогоднего городка запланировано на 27 декабря.

В этот день здесь состоится фестиваль «Новогодние сказки». Он начнется с показательных выступлений спортсменов федерации фигурного катания Владивостока. Затем на празднике выберут лучшую новогоднюю елку муниципалитетов Приморья и проведут концерт. Для всех желающих будет работать каток, с наступлением темноты зажгутся елка и светодиодные фигуры. Начало праздника в 17.00.

Масштабные новогодние гулянья развернутся на площади. 31 декабря. Для гостей праздника подготовлена насыщенная программа, она включает в себя яркие номера творческих коллективов и многое другое. Жители и гости города смогут принять участие в различных играх и запечатлеть яркие моменты у тематических фотозон. Праздновать начинаем в 18.00.

1 января ровно в полдень праздник продолжится. На сцене выступят творческие коллективы города.

Со 2 по 6 января с 12.00 на площади будут проходить концертно-развлекательные программы. Также в это время будет открыта резиденция Деда Мороза, где юные горожане смогут сделать памятные фото с зимним волшебником, прочитать ему стихи и загадать заветные желания.

7 января на центральной площади отмечаем Рождество Христово. Программа начнется в 12.00. Гостей праздника поздравит представитель епархии. На сцене с рождественскими песнями и стихами выступят творческие коллективы города.

Фейерверк – для ликования

Праздничный салют украсит небо над Владивостоком 31 декабря. В этом году им можно будет полюбоваться с шести городских площадок.

Красочный фейерверк прогремит на центральной площади, на спортивной площадке у школы № 50 (Олега Кошевого, 26), на Лермонтова, 81 в Трудовом, в районе Подножья, 24 на Русском острове, на Набережной, 3 в Береговом и в районе Бассейной, 14 на острове Попова.

Начало в 22.00.

Приглашается детвора!

Новогодние утренники для детей в этом году пройдут на свежем воздухе.

24 и 25 декабря в 12.00 и 14.00 на площадке театрального корпуса городского Дворца детского творчества (Океанский проспект, 43) будет организована праздничная программа «Елка во Дворце». Участие в торжествах примут ученики муниципальных школ.

Пять игровых программ планируется провести на хоккейных площадках городских школ.

25 декабря в 13.00 праздник пройдет на катке гимназии № 2 (Океанский проспект, 143).

28 декабря в 12.00 – на катке школы № 79 (ул. Лермонтова, 91г).

30 декабря в 12.00 – на катке школы № 11 (пр. «Красного знамени», 123), в 13.00 – на катке школы № 56 (Народный проспект, 27а).

5 января в 12.00 – на катке школы № 59 (Терешковой, 25).

Приглашаются все желающие.

7 января на уличной площадке Дворца детского творчества пройдет праздник «Рождественские встречи». Его участниками станут школьники микрорайона.

На каток! Мастеров посмотреть и себя показать

Главный каток в этом году также разместится на центральной площади. Сейчас специалисты продолжают его обустройство. Конструкция катка устроена из специальных айс-матов, что позволяет сохранять качественный лед даже при перепадах температур и небольшом потеплении.

После официального открытия 27 декабря посещать каток смогут все желающие. Также в праздничные дни здесь пройдут различные мероприятия.

30 декабря запланирован мастер-класс по шорт-треку.

3 января – мастер-классы по хоккею от спортивных клубов «Адмирал» и «Полюс».

4 января – показательные выступления спортсменов по шорт-треку, хоккею и фигурному катанию.

5 января – мастер-классы от фигуристов.

6 января – мастер-классы от хоккеистов.

8 и 9 января – «Веселые старты».

10 января – показательные выступления по керлингу.

Кроме того, в разных районах города откроются еще 76 катков, из них 17 – пришкольные. Впервые в этом списке – каток у школы № 60 на Русской, 43. В этом году здесь капитально отремонтировали стадион, оборудовав на верхнем уровне новую хоккейную коробку.

Еще 59 катков и коробок будут доступны на придомовых территориях. На данный момент специалисты продолжают заливку катков, полностью завершить работы планируется к 30 декабря.

Помимо этого, жителей и гостей краевой столицы порадует нынешней зимой лыжня, которую обустраивают неподалеку от школы № 5 в поселке Канал на Русском острове. Протяженность трассы – 3,5 км. Сегодня на объекте в круглосуточном режиме работает современная система механического оснежения. Для спортсменов подготовили около 300 пар лыж, их можно будет взять в бесплатном прокате. Также будут работать теплые раздевалки и кафе. Открытие лыжни запланировано на 26 декабря.

Внимание! В программу могут вноситься изменения. Об этом будет сообщено дополнительно.

Разумеется, приходя в места массовых гуляний, не забываем все надевать маски и соблюдать другие санитарные меры. Встретим Новый год здоровыми!

Отдел новостей «В»

Фото:

Евгения Кулешова / vlc.ru, Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / vlc.ru, Алексея Воронина