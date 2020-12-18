Зацени, здесь реальные зомбаки Большое количество премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходит большой метр сериала про пермскую молодежь «Реальные пацаны против зомби», японский ужастик «Звонок. Последняя глава», аниме «На твоей волне», отечественные комедии «Обратная связь» и «Самый Новый год», а также боевик с Брюсом Уиллисом «Брешь».

«Реальные пацаны против зомби» (16+)

В Пермь завезли древний коми-пермяцкий вирус, который постепенно превращает жителей в зомби. Спустя год город оцеплен военными, ученые пытаются найти антидот. Самолеты скидывают продовольствие. Но герои сериала, как и остальные жители Перми, приспособились к новой реальности. Они живут обычной жизнью: ходят в кафе, занимаются бизнесом, строят планы на будущее и пытаются своими силами очистить город от зомби. Все налаживается, пока в один из обычных постапокалиптических дней не кусают Леру.

«Звонок. Последняя глава» (18+)

Маю работает психологом в больнице. Однажды к ней попадает очень необычная пациентка: маленькая девочка не может произнести ничего, кроме своего имени. Вскоре вокруг новой пациентки начинают происходить мистические события. Продолжение известной японской франшизы про неупокоенный дух утопленницы по имени Садако. Широкому зрителю больше известен голливудский ремейк, но кинематографисты из Страны восходящего солнца разбираются в том, как качественно напугать человека, ничуть не меньше американских коллег.

«На твоей волне» (12+)

Еще одна японская новинка. На сей раз в жанре аниме. Первокурсница Хинако переезжает в небольшой прибрежный городок и знакомится с пожарным Минато. Молодые люди разделяют увлечение серфингом и, проводя вместе все больше времени, влюбляются друг в друга. Но счастье не длится долго – Минато погибает, спасая чужую жизнь. Неожиданно Хинако начинает получать послания от Минато через различные жидкости. Разгадав эти послания, Хинако пытается понять, что на самом деле происходит, как вернуть Минато и быть вместе.

«Обратная связь» (16+)

31 декабря семеро друзей вновь собираются в загородном доме, чтобы вместе встретить Новый год, но предновогодний вечер полон сюрпризов.

Новая комедия от «Квартета И» («День Радио» и «День выборов») является продолжением ремейка итальянской комедийной драмы. Российские мастера могут не только хорошо переснять чей-то фильм, но и продолжить его в франшизе. А вот насколько хорошо получится (сценарий тоже сделан в России) – покажет прокат.

«Брешь» (18+)

2242 год. Земля обречена. Среди 50 миллионов избранных, летящих к Новой планете, — молодая пара, у которой должен появиться ребенок. Второй пилот космического корабля Клэй Янг еще не знает, что ему предстоит сразиться с космическим злом, готовым превратить корабль в орудие смерти, и перед ним встанет нелегкий выбор: собственная жизнь или спасение человечества.

«Самый Новый год» (16+)

И еще одна отечественная премьера. У Саши три проблемы. Первая – девушка, которая хочет свадьбу, на которую он никак не может решиться, ведь он всего-навсего ветеринарный фельдшер и чистит уши собакам. Вторая – родители, ведь маме не нравится Оля, а папе не нравится его работа, потому что Саша чистит уши собакам. И третья – он не нравится Олиной маме, потому что... да, потому что он чистит уши собакам.

В новогоднюю ночь все собираются у Саши дома, чтобы отпраздновать еще и его день рождения, ведь родился он 1 января. Оля приготовила ему подарок – он скоро станет папой! Чтобы хоть на какое-то время остаться наедине со своими мыслями, Саша прячется в туалете. Нажав на смыв, он оказывается... в квартире своих родителей за два часа до своего рождения. И на дворе 31 декабря 1992 года.

Фото с сайта Kinopoisk.ru