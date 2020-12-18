Самолеты провожает Невельской в японском стиле Знаменитый путешественник адмирал Геннадий Иванович Невельской стал героем необычной выставки, открывшейся в начале декабря в аэропорту Хабаровска.

Проект «Невельской: плоды воображения» (0+) создали владивостокские художники Ксения Фролова и Роман Иванищев, участники творческой группы «Hero4Hero».

Над проектом, посвященным героическим событиям освоения Дальнего Востока, H4H работает уже чуть больше пяти лет. В итоге получилась история, рассказанная через графический роман (мангу) и дополненная современными технологиями – как связь прошлого и настоящего.

Манга частично документальна, частично это творческое переосмысление жизни героя.

Уже созданы две части, которые и представлены в аэропорту Хабаровска, получившем чуть больше года назад – в мае 2019 года – имя Геннадия Невельского (в это же время, напомним, наш владивостокский аэрохаб стал носить имя Владимира Арсеньева).

– Манга о Невельском – это наш вклад в привлечение внимания молодежи к исследователям Дальнего Востока, реальным героям, а не тем, что живут только в вымышленной вселенной «Марвела», – говорит Ксения Фролова. – Это наши реальные герои прошлых лет, гении места, если хотите, люди, чьими трудами здесь, на берегах Амура и Тихого океана, утвердилась Россия. Я и мой соавтор проекта Роман Иванищев благодарим всех, кто поверил в нашу идею рассказать молодому поколению языком манги о человеке невероятного мужества, следующего зову своего сердца.

Фойе третьего этажа хабаровского аэропорта украшают большие свисающие с потолка листы, каждый из которых – страничка манги. Истории о том, как по большой реке Амур плыл бесстрашный исследователь новых земель Невельской, с какими чудесами он столкнулся и какие препятствия преодолел…

– В китайских легендах Амур называют Хейлудзян, что в переводе на русский язык – «река черного дракона», – говорит Ксения Фролова. – Китайцы переняли это название у нанайцев, некогда многочисленного народа, испокон жившего на берегах могучей реки. Образ черного дракона Хэйлуна, как метафора реки и коренного населения Приамурья и берегов Тихого океана, пронизывает весь наш графический роман. В древних верованиях дракон – положительный персонаж и являет собой символ счастья, процветания и мудрости.

Также в рамках проекта представлены биография Геннадия Невельского, копии документов о его деятельности (в том числе карты его путешествий), другие предметы из музеев Хабаровска.

Проект «Невельской: плоды воображения» не ограничился только одним зданием аэропорта – выставка, рассказывающая о том, как создавалась манга, и дающая посетителям возможность, к примеру, сфотографироваться с драконом Хэйлуном, работает в хабаровском центре современного искусства Artservatory.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото предоставлено группой Hero4Hero, автор Дарья НЕСЕНОВА