Еще есть время на моду Работа выставки «Мода Серебряного века» (0+) в музее истории Дальнего Востока имени Арсеньева, посвященной русской моде рубежа XIX–XX веков, продлена до конца новогодних праздников.

Как сообщает пресс-служба музея, в связи с повышенным интересом горожан и гостей Владивостока к предметам из собрания историка моды и телеведущего Александра Васильева дата завершения выставки перенесена на 10 января 2021 года.

В экспозиции, как уже сообщал «В», представлены десятки редких женских платьев, корсажей и пелерин времен правления Александра III и Николая II. Эти уникальные вещи в стиле модерн привезены во Владивосток для проекта «Мода Серебряного века» Александром Васильевым. Также маэстро лично записал аудиогид по выставке, и теперь посетители могут прогуляться по залам в его компании.

Наряды, которые увидят посетители, были созданы в Восточной Европе, Англии, России и, конечно, во Франции, в знаменитых домах моды – Fox, Maurice Mayer, Brandt, Bernard&Cy, Pernin, Bogjean и других. Несколько особенно элегантных туалетов сшиты по заказу Татьяны Никитичны Налбандовой-Самсоновой (1885–1971), владелицы завода «Петровская водка». Гости музея также увидят множество дамских аксессуаров: зонты, сумки, обувь, кошельки, шляпы, шляпные булавки.

Выставочный проект дополняют предметы мебели из собрания музея Арсеньева: китайская ширма, стол и зеркало в стиле модерн, консоль с китайской урной. Оттеняя выставленные наряды, эти экспонаты приобретают новое звучание в контексте истории моды.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА