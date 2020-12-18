В Приморье появится исторический парк Во Владивостоке в конце декабря откроется исторический парк «Россия – моя история». Столица ДФО станет 23-м по счету городом, где будут реализовывать важный федеральный проект, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Создателями парка стали историки, художники, кинематографисты, дизайнеры, специалисты по компьютерной графике. Публике представят четыре мультимедийные экспозиции: «Романовы», «Рюриковичи», «От великих потрясений к Великой Победе», «Россия – моя история. 1945-2016».

«Каждая из заявленных экспозиций отражает те события и факты из истории Приморья, которые проходили в крае в обозначенный период и имели значение для всей страны», – отметил первый заместитель министра культуры и архивного дела Приморского края Максим Бурдело.

Напомним, что исторический парк «Россия – моя история» создается в краевой столице при поддержке администрации президента России, Минкультуры РФ, Минвостокразвития РФ, правительства Приморского края и Газпрома.

Отдел новостей «В»

Фото Игоря Новикова / vlc.ru