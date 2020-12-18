Гордиться семьей стало популярно Состоялся финал конкурса «Семья года Приморского края». Мероприятие прошло в онлайн-формате в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Организаторы и участники, живущие в разных муниципалитетах, общались по видеосвязи, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Дипломы участников конкурса получили все 35 семей, номинированные на конкурс «Семья года». Они представляют 16 муниципалитетов. Супругам, оказавшимся победителями в своей номинации, вручили также сертификаты стоимостью 50 тысяч рублей на приобретение бытовой техники.

Особые поздравления на онлайн-празднике прозвучали в адрес семьи Воробьевых из Спасска-Дальнего. Василий и Галина, чей брачный союз длится 55 лет, на краевом этапе конкурса победили в номинации «Золотая семья». Затем супружеская пара представила Приморский край на всероссийском конкурсе «Семья года – 2020», где стала лидером среди «золотых семей» страны.

В номинации «Семья – хранитель традиций» – победа у еще одних жителей Спасска-Дальнего. Диплом победителя и подарок получили супруги Котляровы-Латух.

Победителями в номинации «Молодая семья» стали супруги Ястребовы из села Владимиро-Александровского Партизанского района.

Среди многодетных семей заслуженную победу одержали супруги Белоусовы. А супруги Долины из Борисовки Уссурийского городского округа лидировали в номинации «Сельская семья».

Как отметила министр труда и социальной политики края Светлана Красицкая, семейный конкурс становится все популярнее у приморцев. В этом году выросло количество участников среди молодых семей, а также среди семей, которые прожили вместе более 50 лет. Каждая из них уникальна, и жюри было непросто выбрать победителей, которые представят Приморье на всероссийском этапе конкурса.

Завершилось торжество семейным онлайн-флешмобом «Моя семья – самая…». Все конкурсанты получили возможность рассказать об уникальных качествах своих семей.

Отдел новостей «В»

Фото Игоря НОВИКОВА /правительство Приморского края