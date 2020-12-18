От чистого сердца Председатель Совета почетных граждан Светлана Морозова подготовила более 300 новогодних подарков для приморцев

Предновогодние хлопоты для каждого из нас – это всегда подготовка подарков своим родным и близким. А вот для Светланы Сергеевны Морозовой, председателя Совета почетных граждан Приморского края и города Владивостока, председателя общественного совета при УМВД, это время подготовки и вручения подарков не только близким, но и в первую очередь тем, кто действительно крайне нуждается во внимании и заботе.

Традиционно в преддверии главного праздника – Нового года – Светлана Морозова готовит подарки сотням приморцев. Она рассказала нам, кому в этом году они будут вручены.

Помощь, внимание и забота о других – вот уже почти полвека основное направление деятельности Светланы Сергеевны. И каждый такой ее поступок – от чистого сердца. Этого заслуженного человека знают далеко за пределами Владивостока и всего Приморья. Она не только активный общественный деятель и благотворитель, но и инициатор различных акций и мероприятий, в том числе создания мемориального комплекса погибшим в годы репрессий, строительства православных часовен и многого другого.

Сегодня, накануне праздника, Светлана Сергеевна готовит подарки к Новому году. Это и сладкие наборы, и билеты в театры, и продуктовые наборы нуждающимся. Каждого, кому будут вручены подарки, Светлана Сергеевна знает практически поименно, хотя со многими даже незнакома.

«Подарков к празднику ждут все – и дети, и взрослые. Поэтому в этом году сладкие подарки вручим детям, а продовольственные наборы и приятные угощения к празднику – людям, находящимся в хосписах и без определенного места жительства. Подготовлены традиционно подарки и для ребят, которые находятся в местах заключения. Они тоже дети и нуждаются во внимании и заботе. Знаю, что каждый раз они с нетерпением ждут меня», – говорит Светлана Сергеевна.

В этом году благодаря личной поддержке губернатора Приморья Олега Николаевича Кожемяко, предпринимателей и представителей ряда организаций и предприятий подготовлено 308 подарков и 180 билетов в театры и филармонию. Светлана Сергеевна рассказывает, что лично знакома с губернатором Приморья уже много лет, и каждый раз он не только с большим желанием и удовольствием помогает ей в реализации добрых дел, но и самостоятельно выступает инициатором проведения благотворительных акций.

«Олег Николаевич с юности добросердечный и милосердный человек. Эти качества с каждым годом становятся только крепче. Его добрые дела и помощь людям поистине неоценимы. Я рада, что нашим краем сегодня руководит именно такой человек. Человек с большой буквы! От всего сердца поздравляю его и всю его семью с наступающим Новым годом. К моим словам благодарности и поздравлений присоединяются и все мои знакомые, которые высоко оценивают не только его работу, но и его добросердечное отношение к людям. Хочется сказать и отдельное спасибо каждому, кто помогает собирать такие подарки, назвать каждого по имени. Но многие предприниматели просят не называть их имен, так как на них после таких мероприятий обрушивается шквал звонков от горожан. А мы вручаем подарки только самым нуждающимся и тем, о ком, вероятно, забывают другие благотворители. Это дети погибших в горячих точках сотрудников полиции, СОБРа и ОМОНа, внуки почетных граждан нашего города, а также ребята, оступившиеся в жизни и отбывающие наказание в колониях, люди без определенного места жительства, постояльцы пансионатов-хосписов», – добавляет Светлана Морозова.

Отдельные подарки в этом году Светлана Сергеевна подготовила врачам, которые в этой сложной эпидемиологической обстановке постоянно находятся на работе, лечат и спасают тысячи жизней.

Для самых маленьких приготовили не только сладкие наборы в красочных упаковках, но и билеты в театр кукол и на губернаторскую елку, а для ребят постарше – в филармонию, театр оперы и балета, театр имени Горького.

«К сожалению, сейчас из-за пандемии коронавирусной инфекции не смогу лично вручать подарки, но помощь мне в этом оказывают сотрудники городской администрации. Каждому из них – низкий поклон от меня за эту помощь, ведь она от чистого сердца и по доброй воле. Отдельные слова благодарности за поддержку главе нашего города Олегу Владимировичу Гуменюку и его заместителям, а также лично заместителю руководителя управления по делам молодежи и связям с общественностью Ирине Олеговне Самусенко», – подчеркивает Светлана Сергеевна.

Помощь, внимание и забота о других – кредо Светланы Сергеевны. Вот и в этой беседе с нами о подготовке к Новому году она рассказывает только о том, какие подарки и кому приготовила. О том, кто с особым волнением и нетерпением ждет от нее внимания. Это и постояльцы социальных хосписов, и осужденные несовершеннолетние ребята, и семьи погибших сотрудников полиции, и многие другие…

В преддверии Нового года мы хотим пожелать Светлане Сергеевне Морозовой крепкого здоровья, долгих лет жизни и неиссякаемой энергии. Уверены, что к словам поздравления этого поистине заслуженного человека присоединятся сотни и даже тысячи приморцев.

Михаил НЕЩЕДРИН