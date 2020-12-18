Накануне праздника ярмарка вернется на центральную площадь Мы просто обязаны встретить Новый год за вкусным столом, чтобы последующие 12 месяцев были радостными и изобильными. А сытый год, как и человек, на гадости не способен. Поэтому пора закупать продукты.

В предстоящие выходные, 19 и 20 декабря, во Владивостоке на улице Жигура, 2б (район бывшего трамвайного кольца на 3-й Рабочей) вновь будет работать продовольственная ярмарка, сообщает пресс-служба мэрии.

Жителям здесь будут предложены мясные и колбасные изделия, рыба, овощи и фрукты, соленья, мед и дикоросы, молочная, кондитерская продукция и многое другое.

В субботу, 19 декабря, торговля будет организована с 9 до 18 часов, в воскресенье, 20 декабря, – с 9 до 17 часов.

А вот в следующие выходные, 26 и 27 декабря, горожан приглашают на общегородскую новогоднюю ярмарку, которая развернется в районе центральной площади, на парковке перед зданием правительства края (ул. Светланская, 22). Здесь можно будет купить свежие продукты к праздничному столу. Торговля организована в субботу и воскресенье с 10 до 17 часов.

Отдел новостей «В»

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