К вывозу веток подключат дополнительные силы Городская администрация привлечет к работам по распилу и вывозу упавших веток и деревьев подрядные организации, сообщает пресс-служба мэрии.

Олег Гуменюк встретился с руководителями компаний, которые на протяжении почти месяца помогали городской дорожной службе в вывозе снега, льда, веток и деревьев. Действие всех заключенных контрактов уже подходит к концу.

«Муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» продолжит наводить порядок в круглосуточном режиме, но для оперативного устранения всех последствий нам еще потребуется помощь сторонних организаций. Необходимо усилить работы по вывозу веток с улиц, чтобы быстрее навести порядок в городе», – подчеркнул глава.

Специалисты доложили, что по состоянию на вторник, 15 декабря, на полигон вывезено почти 800 тонн порубочных остатков. Это ветки и деревья, которые оказались сломанными и упавшими во время разгула стихии 18-20 ноября. Для переработки веток в щепу полигон запустит дробильные машины.

Отметим, что поврежденными оказались почти 80 % зеленых насаждений Владивостока. Ранней весной будет проведен мониторинг и определено, какие из деревьев и кустарников смогут восстановиться, а какие придется полностью удалять.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии Котляровой, Евгения Кулешова