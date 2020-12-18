Тепло, светло и телефон зарядить можно Во Владивостоке подрядная организация продолжает монтаж новых остановочных павильонов. Это современные теплые остановки с освещением, навигационными табло, видеонаблюдением и USB-зарядками, сообщает пресс-служба муниципалитета.

В городском управлении дорог и благоустройства сообщают, что в эти дни работы идут на остановках «Фабрика «Заря», «Магнитогорская», «Постышева», «Парк Победы», «Фирсова», «Проспект 100 лет Владивостоку», «Молодежная», «Гайдамак», «Площадь Борцов революции», «Цирк», «Лазо» и «Дальзавод».

Часть новых павильонов будет полностью закрытого типа, другая – открыто-закрытого. Такие объекты муниципалитет устанавливает впервые в этом году. Первые три подобные остановки минувшим летом были смонтированы на остановках «Гоголя», «Луговая» и «Детская поликлиника» (микрорайон Снеговая Падь).

Сейчас активно ведется монтаж еще 28 остановочных пунктов. На трех адресах работы по монтажу уже завершили – это «3-я Рабочая», «Нейбута» и «Маяк»..

Отдел новостей «В»

Фото Евгения Кулешова